Przypomnijmy, że Steven Tyler jest ojcem czwórki dzieci z trzema różnymi kobietami: Liv z Bebe Buell, Mii z Cyrindą Foxe i Chelsea Anny oraz Taja Monroe z Teresą Barrick.

Wokalista grupy Aerosmith uznawany jest za kobieciarza - był związany również z m.in. Elizabeth Jagger (córka Micka Jaggera z The Rolling Stones), aktorką Lynn Collins, Brendą Cooper, Valeri Kendall (była żona Alexa Van Halena, perkusisty Van Halen), modelką Justiną Crosslin i kompozytorką Carly Simon. Od 2014 r. Tyler spotyka się z młodszą od niego o 40 lat Aimee Preston, która wcześniej pracowała jako jego asystentka.

Liv Tyler długo nie wiedziała, kto naprawdę jest jej biologicznym ojcem

48-letnia obecnie aktorka Liv Tyler (m.in. Arwena z trylogii "Władca pierścieni") jest owocem krótkiego związku Stevena Tylera z modelką "Playboya" Bebe Buell, która wtedy była związana z rockmanem Toddem Rundgrenem. Buell przez długi czas twierdziła, że biologicznym ojcem jej córki jest Rundgren.

Wiadomość o tym, kto tak naprawdę jest ojcem Liv, media podały w 1991 r., gdy córka Stevena oficjalnie zmieniła nazwisko na Tyler. Dwa lata później Liv zagrała w teledysku "Crazy" Aerosmith.

"Dziadek Stevie" i jego wnuki

Obecnie 77-letni wokalista Aerosmith doczekał się gromadki wnucząt. Najstarszym z tego grona jest niespełna 21-letni Milo William Langdon, syn Liv i Roystona Langdona, wokalisty i basisty glamrockowej grupy Spacehog. Para była małżeństwem w latach 2003-2008. Royston Langdon był jednym z kandydatów na następcę Scotta Weilanda w supergrupie Velvet Revolver, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, a zespół z m.in. Slashem i Duffem McKaganem z Guns N' Roses w składzie zakończył działalność.

Milo ostatnio przykuł uwagę mediów, gdy pokazał się publicznie podczas spaceru po Nowym Jorku w towarzystwie swojej mamy.

Steven Tyler i jego dwie córki: Chelsea i Liv - Los Angeles, 18 września 2019 r. Eric Charbonneau/Getty Images for Twentieth Century Fox Getty Images

Dodajmy, że Liv Tyler ma jeszcze dwójkę dzieci - przyrodnim rodzeństwem Milo są Sailor Gene (ur. 2015) i Lula Rose (ur. 2016). Ojcem tej dwójki jest agent sportowy Dave Gardner (para rozstała się w 2021 r.).

Z kolei Mia Tyler jest matką urodzonego w 2017 r. syna Axtona Josepha Tallarico (tak brzmi prawdziwe nazwisko Stevena Tylera) ze związku z Danem Halenem.

Chelsea Tyler i aktor Jon Foster (razem tworzą zespół Kaneholler) doczekali się dwójki dzieci: syna Vincenta Franka Fostera (ur. 2020) i córki Isabellę Rae Foster (ur. 2022).

Najmniej wiadomo o życiu prywatnym najmłodszego syna wokalisty Aerosmith - Taja Tallarico, którego czasem można zobaczyć na rodzinnych zdjęciach rockmana w mediach społecznościowych. W 2018 r. Taj poślubił wokalistkę Brittany Reardon.

