Końcówka 2025 r. to dla wielu fanów czas szokujących rewolucji w T.Love. Na początku października zespół poinformował o rozstaniu z gitarzystą Jankiem Benedkiem, a dwa miesiące później taki sam los (zwolnienie za pośrednictwem wiadomości SMS) spotkał Sidneya Polaka. Perkusista był drugim muzykiem - po wokaliście Muńku Staszczyku - z najdłuższym stażem w tym zespole. Do legendy polskiego rocka dołączył w 1990 r. i grał z nią do zwolnienia (z przerwą na zawieszenie działalności formacji w latach 2017-2022).

Janka Benedka, współtwórcę przebojowych płyt "Pocisk miłości" (1991) oraz "King" (1992), zastąpił od razu Maciej Majchrzak, znany jako Magilla Majcher, gitarzysta T.Love w latach 1994-2017.

T.Love ujawnia nazwisko następcy Sidneya Polaka

Dłużej musieliśmy poczekać na nazwisko nowego perkusisty. Teraz zespół ogłosił, że następcą Sidneya Polaka został Aleksander Orłowski.

"Można śmiało powiedzieć, że Olek to muzyk który urodził się z perkusją... Ma bardzo duże doświadczenie sceniczne i studyjne, od lat gra i współtworzy ważne projekty na polskiej scenie. Grał m.in. z Magnificent Muttley, Smolik/Kev Fox, Kazik, The Dumplings, Męskie Granie - Orkiestra Orkiestr 2019/2024, Jacek 'Budyń' Szymkiewicz czy WaluśKraksaKryzys" - czytamy we wpisie na profilu T.Love w mediach społecznościowych.

"Olek totalnie czuje nasze flow i doskonale uzupełnia zespół T.Love. Jesteśmy po wielu ekscytujących próbach i nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli zaprezentować Wam tę nową energię na koncertach. Do zobaczenia!!!" - dodaje Muniek z kolegami.

Przypomnijmy, że w marcu ma pojawić się nowa płyta "Orajt". Do tej pory do sieci trafiły już single skomponowane przez gitarzystę Jacka Perkowskiego "Mimo wszystko" (z Sarsą; współautorem muzyki jest Paweł Smakulski), "Orajt", "Buty", "Księżyc nad Rakowcem" i "Piąteczek". Ten ostatni numer razem z Perkozem napisał już Maciej Majchrzak.

Obecny skład T.Love tworzą zatem: Muniek Staszczyk (wokal), Jacek "Perkoz" Perkowski (gitara), Maciej "Magilla" Majchrzak (gitara), Paweł "Nazim" Nazimek (bas) i Olek Orłowski (perkusja).

