Syn Krzysztofa Cugowskiego debiutuje bez słynnego nazwiska. Ojciec komentuje jego decyzję

Chris Cugowski przez długi czas unikał ścieżki wydeptanej przez ojca i starszych braci. Zamiast sceny muzycznej wybrał aktorstwo. Już jako nastolatek wyjechał z Polski, by kształcić się w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował w prestiżowej szkole aktorskiej w Londynie i zdobywał doświadczenie w anglojęzycznym teatrze.

Choć przez lata konsekwentnie trzymał się z dala od rodzinnej tradycji, w 2025 roku Chris zmienia front. Postanawia zająć się muzyką - jednak nie jako Cugowski, a Phero. Jego twórczość to mieszanka popu i alternatywy, daleka od klasycznego rockowego brzmienia Budki Suflera.

"Nie chciałem być tym następnym bratem, który poszedł w muzykę, bo to byłoby pójście na łatwiznę. Dlatego pomyślałem, że chcę zrobić coś innego" - mówił w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Ojciec Chrisa, legendarny Krzysztof Cugowski, z dużą dozą szczerości komentuje karierowe wybory syna. Jak przyznaje, choć nie do końca odnajduje się w nowoczesnej stylistyce, to docenia jakość i zaangażowanie, z jakim Chris tworzy.

"Nie zamierza powielać rodzinnych schematów. Jego muzyka to nowoczesne brzmienia, własne teksty i zupełnie inna estetyka. Pokazał się nam jako zupełnie inny Krzyś. (...) Może się nie znam na tej stylistyce, ale wiem jedno: on jest przygotowany i wszystko, co robi, jest na dobrym i zawodowym poziomie" - mówił w rozmowie z "Faktem".