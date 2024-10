Skandaliczny komentarz celebryty. Natychmiastowa reakcja stacji radiowych

Co najmniej dwie stacje radiowe zdjęły utwory grupy po tym jak frontman Green Day nazwał Las Vegas "najgorszą dziurą w Ameryce", w reakcji na decyzję przeniesienia jego ulubionej drużyny baseballowej z Oakland do Las Vegas.

Nieprzychylne słowa muzyka padły na scenie podczas koncertu w Oracle Park w San Francisco. Rodowity mieszkaniec Oakland - Billie Joe Armstrong skomentował decyzję Johna Fishera - właściciela drużyny baseballowej Oakland Athletics o przeniesieniu zespołu do Las Vegas: "Nie bierzemy nic od ludzi takich jak pie...ony John Fisher, który sprzedał Oakland A's do je...ego Las Vegas". Po czym dodał: "Nienawidzę Las Vegas. To najgorsza dziura w Ameryce".

Po komentarzach Armstronga, stacja radiowa KOMP 92.3 ogłosiła, że wycofuje wszystkie utwory Green Day z audycji i w poście na Instagramie dodali: "To nie my jesteśmy problemem Billie... tylko ty. #vegas4ever".

Do negatywnych komentarzy odniósł się też John Fisher, który przeprosił fanów Oakland Athletics: "Wiem, że to wielkie rozczarowanie, a nawet gorycz. Chociaż żałuję, że nie mogę rozmawiać z każdym z was z osobna, mogę wam powiedzieć to z głębi serca: próbowaliśmy. Pobyt w Oakland był naszym celem, to była nasza misja i nie udało nam się jej zrealizować. I jest mi z tego powodu naprawdę przykro".