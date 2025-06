Artysta odniósł się także do kontrowersyjnego zachowania, które miało miejsce chwilę wcześniej na scenie. "Chodzi o to, że jestem przyzwyczajony... Mam swoje lata i mam pewne nawyki. Od ładnych paru lat używam takiego profesjonalnego mikrofonu nagłownego, a oni chcieli mi odebrać tę przyjemność i postawili mi mikrofon na stojaku. Ja się od tego kompletnie odzwyczaiłem i chciałem, żeby było po mojemu. A czasem, żeby było po mojemu, to trzeba podnieść głos. Nie idę na ustępstwa " - stwierdził stanowczo Maleńczuk.

"Jestem ten typ niepokorny. A to jest plagiat z 'The One and Only'. 'Typ niepokorny' to jest plagiat, mówię to wszem i wobec. To jest plagiat" - skwitował Maleńczuk.