Przemysł filmowy od kilku ładnych lat czerpie sporo inspiracji z historii znanych muzyków oraz zespołów. Filmy biograficzne, opowiadające o karierze, życiu prywatnym, drodze do sukcesu czy kluczowych momentach w ścieżce artystycznej gwiazd, nieustannie pojawiają się na ekranach kin, a widzowie chętnie zapełniają sale kinowe. Głośne "Kompletnie nieznany" o Bobie Dylanie, "Springsteen: Ocal mnie od nicości" o Bruce'ie Springsteenie, "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" o słynnym irlandzkim zespole czy "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" o brytyjskiej supergwieździe - to jedynie początek.

Twórcy filmowi zdążyli już zapowiedzieć kolejne biografie artystów, które w najbliższych miesiącach będą miały swoją premierę. Bohaterami jednej z produkcji zostali członkowie The Beatles, w których wcielą się Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn i Barry Keoghan. Nie zapomniano także o fanach Joni Mitchell - prace nad filmem, przedstawiającym jej historię, mają wystartować w tym roku.

Powstanie film biograficzny o zespole Bon Jovi! Lider zdradza, kto powinien zagrać główną rolę

Universal Pictures idzie za ciosem - wytwórnia ogłosiła właśnie powstawanie kolejnego filmu biograficznego o muzykach, tym razem z zespołu Bon Jovi. Prace nad produkcją miały już się rozpocząć. Fabuła skupi się na członkach grupy, z charyzmatycznym liderem na czele, oraz początkach ich muzycznej działalności.

Za całym projektem stoi Cody Brotter, który pracuje nad scenariuszem do filmu. Producentami zostali Kevin J. Walsh oraz Gotham Chopra, który wcześniej miał styczność z historią Bon Jovi, tworząc serial dokumentalny o zespole dla Disney+.

Szczegóły produkcji wciąż pozostają tajemnicą. Nieznana jest także obsada filmu. Lider legendarnej formacji jakiś czas temu wyjawił natomiast, kto jego zdaniem idealnie nadawałby się do roli frontmana Bon Jovi. Wskazał swojego syna, Jake'a Bongioviego, dotychczas występującego w niszowych produkcjach, takich jak "Rockbottom" oraz "Szkolne miłości".

