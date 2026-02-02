Piotr Kaczkowski po głośnym rozstaniu z Trójką w 2020 r. jako współpracownik dołączył do stacji rockserwis.fm (od września 2020 r.), a także do Radia 357, które zostało założone przez wielu byłych ludzi dawnej Trójki. Od początku 2021 r. prowadził tam audycję "Max 357".

Teraz legendarny radiowiec poinformował, że zawiesił współpracę z tą stacją.

Piotr Kaczkowski zawiesza współpracę z Radiem 357

"Poprosiłem Radio 357 o udzielenie mi 'urlopu dziekańskiego', liczę też na Państwa wsparcie i zrozumienie. Przygotowanie audycji 'Max 357' zajmowało mi około dwudziestu godzin. Teraz ten czas chciałbym przeznaczyć na realizację projektów pozaradiowych, na które już się cieszę. Bo kiedy, jeśli nie teraz? Przez 5 lat i ponad 250 niedziel, nastawiliśmy wspólnie kilka tysięcy płyt, odkryliśmy niejedno nowe nazwisko, niejeden nowy zespół, zajrzeliśmy do wielu szuflad i odsunęliśmy sporo kredensów" - napisał Piotr Kaczkowski w mediach społecznościowych.

79-letni prezenter podkreślił, że wciąż będzie go można usłyszeć w Sobotniej Tonacji Trójki o godzinie 13.05 w Programie Trzecim Polskiego Radia. Z radiową Trójką związany jest z przerwą od 1963 r.

W stacji prowadził m.in. takie audycje jak: "Jazda obowiązkowa", "Kiermasz płyt", "M-3", "Minimax - wydanie dla fonoamatorów", "Minimax przed północą", "Mini-Max, czyli minimum słów, maksimum muzyki", "Mój magnetofon", "Muzyczna poczta UKF", "Pół perfekcyjnej płyty", "Trzecia godzina", "W tonacji Trójki", czy sobotnie popołudniowe "Zapraszamy do Trójki".

W latach 1998-2000 był dyrektorem - redaktorem naczelnym rozgłośni. W ostatnich latach prowadził "Minimax" w niedzielne wieczory i "W tonacji Trójki" w środy po południu. Współpracował też z magazynami o muzyce, m.in. "Tylko Rockiem"/"Teraz Rockiem" i "Machiną".

Przygotował kilkanaście płyt składankowych, m.in. z serii "minimax.pl" i "Trzeszcząca płyta". Jest autorem kilku książek, m.in. zbiorów jego wywiadów. Znany jest również z tego, że starał się chronić swój wizerunek, dlatego unikał publikowania w mediach swoich zdjęć.

