"'Plaszko graj' mówiła do niego Kora. Plaszko, Placho czyli Ryszard Olesiński zmarł dziś śmiercią nieoczekiwaną i nagłą. Podobnie jak jego brat Krzysztof Olesiński kilka lat temu. Placho grał w Maanamie od 1979 roku do roku 2003. Od słynnego pierwszego Maanamu aż do 'Hotelu Nirwana'. We wszystkich wielkich evergreenach Placho miał swój udział. Wspaniały melodyk. Wirtuoz gitary. Miał swój własny styl. świetnie się dogadywał muzycznie z Markiem Jackowskim. Ich gitarowy dialog w utworze 'A planety szaleją' jest już w kanonie polskiego rocka. Przypadkowo się składa, że kilka tygodnie temu byłem w studium Muzycznym Polskiego Radia w Lublinie. Tam, gdzie powstały pierwszy Maanam, 'Ta noc do innych jest niepodobna' oraz pierwsza i jedyna płyta Ryszarda i Krzysztofa Olesińskich nagraną z innymi muzykami jako zespół Piknik. Polskie Radio wydało ją właśnie na winylu, jest też w streamingach. Słuchając płyty zespołu Piknik doceniamy jak bracia Olesińscy wzbogacali Maanam" - napisał Kamil Sipowicz.