Działający od 1998 roku (początkowo jako cover band) Triggerfinger w rodzimej Belgii cieszy się sporą popularnością. Świat usłyszał o nich za sprawą zaprezentowanej w holenderskiej stacji radiowej delikatnej wersji "I Follow Rivers" szwedzkiej wokalistki Lykke Li.

Zamiast sekcji rytmicznej muzycy wykorzystali kubki, szklanki i noże. Ich propozycja - tak jak oryginał - trafiła na listy przebojów w kilku europejskich krajach, a wideo przekroczyło ponad 9,5 mln odtworzeń. W Polsce nagranie podbiło m.in. listę przebojów radiowej Trójki.

Triggerfinger: Dosyć starzy jak na zespół rockowy

Zespół tworzyli Ruben Block (wokal, gitara), Paul Van Bruystegem (bas) i Mario Goossens (perkusja). Basista opuścił kolegów z powodów zdrowotnych w 2023 r., a jego pożegnalny koncert został wydany na płycie "Faders Up 3". Następcą Van Bruystegema został Geoffrey Burton.

Triggerfinger w mediach społecznościowych przekazał smutne wieści o śmierci swojego byłego basisty, który zmarł w wieku 66 lat po walce z poważną chorobą.

"Najbardziej inspirujący kolega z zespołu, charakter, muzyk i brat. Jego imponująca postawa kryła w sobie ogromną miłość do muzyki i nieustanny głód grania. Przez ponad 20 lat mogliśmy polegać na jego porywającym brzmieniu podczas licznych tras koncertowych, od najmniejszych barów po największe sceny w Europie, a on lubił grać wszędzie. Wyciskał maksimum z tego, co życie miało do zaoferowania, i nie tylko. Życie bez niego będzie mniej kolorowe" - tak pożegnali go Ruben Block i Mario Goossens.

Paul Van Bruystegem przez kolegów nazywany był Lange Polle.

Triggerfinger zdobył popularność, gdy średnia wieku muzyków oscylowała w okolicach 45 lat.

"Tak, wiem, że jesteśmy dosyć starzy jak na zespół rockowy. Ale to dobrze, że staliśmy się popularni właśnie teraz, kiedy mamy więcej doświadczenia i jesteśmy bardziej wyluzowani, niż kiedy mieliśmy po 20 lat" - podkreślał Ruben Block.

Belgowie w swojej twórczości łączą klasycznego rocka, bluesa, stoner i indie, a wśród inspiracji można odnaleźć echa Led Zeppelin, Wolfmother, The Black Keys czy Queens Of The Stone Age.

