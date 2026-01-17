"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 stycznia br. zmarł nagle nasz drogi kolega, basista Marian Wiśniowski. KonSpeara Blues Band nie wystąpi na tegorocznej edycji festiwalu Blues nad Brynicą" - taki krótki wpis pojawił się na facebookowym profilu formacji.

Zespół tworzą doświadczeni muzycy, którzy od lat kochają bluesa. Poza graniem własnych wersji klasyków bluesa i blues rocka tworzą również autorskie utwory (m.in. "Moja miła", "Idę sam", "To mój dom", "Rudi", "W moim świecie").

Blues nad Brynicą: Rockomotive zamiast KonSpeara

Z powodu tragedii występ grupy KonSpeara podczas sobotniego festiwalu Blues nad Brynicą w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach został odwołany. Organizatorzy ogłosili, że zamiast tej formacji imprezę otworzy im inny zespół tworzony przez doświadczonych muzyków. Mowa o grupie Rockomotive, która promuje wydany na początku 2025 r. album "Słowa przegrane".

Wśród najważniejszych osiągnięć Rockomotive są m.in. III miejsce podczas Rawy Blues 2004, Grand Prix Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Riedla (2005) i Grand Prix Małej Sceny Rawy Blues 2017. Obecny skład tworzą: gitarzysta, kompozytor i autor tekstów Jarosław Nasalski, Michał Majka (wokal), Dariusz Nawara (perkusja), Krzysztof Nowak (bas), Wojciech Bembenek (gitara) oraz Michał Kuryś (hammond, instrumenty klawiszowe).

Podczas festiwalu wystąpią również wokalistka Karolina Kidoń (liderka zespołu Puste Biuro) razem z pianistą Tomaszem Palą oraz grupa Old Breakout, tworzona przez muzyków związanych z oryginalnym składem Breakoutu, przypominająca najsłynniejsze utwory tego zespołu i jego lidera Tadeusza Nalepy z lat 70. i 80. W 2025 r. grupa kontynuuje działalność trasą "Rzeka dzieciństwa", będącą muzycznym powrotem do źródeł polskiego bluesa.

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL