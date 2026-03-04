84-letni Len Garry trafił do szpitala Royal Liverpool z podejrzeniem infekcji. Lekarze zdiagnozowali u niego zapalenie płuc i przekazali, że koniec życia mężczyzny jest bliski. Dlatego rodzina muzyka zdecydowała, żeby przewieźć go do domu, gdzie zmarł w otoczeniu najbliższych.

Informację o śmierci Lena Garry'ego przekazała na Facebooku jego córka - Jane Garry.

Nie żyje Len Garry. Tak pożegnał go Paul McCartney

"Mój drogi stary kumpel z The Quarrymen, Len Garry, odszedł. Był wspaniałym facetem i jest mi smutno, że odszedł, ale cieszę się, że spędziliśmy razem tyle wspaniałych chwil. Spoczywaj w pokoju, Len" - napisał w mediach społecznościowych Paul McCartney.

Dodajmy, że Len Garry był obecny podczas pierwszego spotkania Paula McCartneya i Johna Lennona (6 lipca 1957 r.), późniejszych liderów The Beatles.

Len Garry był częścią pierwszego stabilnego składu The Quarrymen, który tworzył John Lennon razem ze swoimi szkolnymi przyjaciółmi. Nazwa skifflowej formacji pochodziła od szkoły Quarry Bank High School w Woolton, do której uczęszczała większość muzyków (Garry był jednym z dwóch członków spoza tej placówki).

Choć obecność Lena Garry'ego w początkach The Quarrymen nie trwała zbyt długo, zdążył zaliczyć m.in. debiutancki koncert w słynnym Cavern Club w Liverpoolu.

Po latach wziął udział w reaktywacji The Quarrymen, by wystąpić z okazji 40-lecia powstania grupy (1997 r.). Pod tym szyldem z innymi muzykami sprzed lat koncertował też w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech i Japonii, nagrywając kilka płyt.

