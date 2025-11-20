Nie żyje Gary "Mani" Mounfield. Basista The Stone Roses miał 63 lata

"Z najcięższym sercem muszę ogłosić odejście mojego brata" - napisał na Facebooku Greg Mounfield. O śmierci artysty poinformował również lider The Stone Roses, Ian Brown. "Spoczywaj w pokoju, Mani X" - przekazał w mediach społecznościowych, po czym posypały się kondolencje internautów.

Gary "Mani" Mounfield odszedł w wieku 63 lat. "Zawsze będziemy cię pamiętać"

Mani Mounfield zyskał większą popularność głównie dzięki zespołowi The Stone Roses, którego był basistą, ale i współzałożycielem. Formacja zadebiutowała w 1984 roku, a swój pierwszy studyjny album wydała w 1989. Grupa ma w dorobku takie utwory jak "Waterfall", "Fools Gold", "I Wanna Be Adored" czy chociażby uwielbiany przez fanów "She Bangs the Drums". Przypomnijmy, iż muzyk grał również z zespołem Primal Scream oraz supergrupą basistów Freebass.

"Co za strata", "Zawsze będziemy cię pamiętać", "Serce mi pękło na sto kawałków, trzymaj się tam Mani", "Kochamy cię", "Byłeś skarbem świata" - piszą internauci.

Prywatnie Gary "Mani" Mounfield był mężem Imeldy Mounfield, z którą doczekał się bliźniaków urodzonych w 2012 roku. Żona muzyka zmarła w 2023 roku.

