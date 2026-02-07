"Z ciężkim sercem dzielimy się wiadomością, że Brad Arnold, założyciel, wokalista i autor piosenek zespołu 3 Doors Down, zmarł w sobotę, 7 lutego, w wieku 47 lat. Wraz z ukochaną żoną Jennifer i rodziną u jego boku, odszedł spokojnie, otoczony bliskimi, we śnie po odważnej walce z rakiem" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnym Instagramie 3 Doors Down.

W dalszej części pożegnalnego wpisu podkreślono wpływ Brada Arnolda na amerykańską scenę rockową: "Twórczość Brada stała się kulturowym punktem odniesienia dla całego pokolenia, tworząc niektóre z najbardziej trwałych hitów lat 2000., w tym przełomowy utwór zespołu "Kryptonite", który napisał na lekcji matematyki, mając zaledwie 15 lat. Jego muzyka rozbrzmiewała daleko poza sceną, tworząc chwile bliskości, radości, wiary i wspólnych doświadczeń, które pozostaną żywe długo po zakończeniu jego występów scenicznych".

Brad Arnold przegrał walkę z chorobą

"Przede wszystkim był oddanym mężem dla Jennifer, a jego dobroć, humor i hojność dotknęły każdego, kto miał szczęście go poznać. Najbliżsi będą pamiętać nie tylko jego talent, ale również ciepło, pokorę, wiarę oraz głęboką miłość do rodziny i przyjaciół. Rodzina jest głęboko wdzięczna za okazywaną miłość i wsparcie w tym trudnym okresie oraz prosi o uszanowanie prywatności" - czytamy na końcu wpisu.

W maju 2025 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych Arnold informował, że zdiagnozowano u niego raka nerki w 4 stadium z przerzutami do płuc: "Cześć wszystkim, tu Brad z zespołu 3 Doors Down. Mam nadzieję, że macie dzisiaj świetny dzień. Mam dla was dzisiaj niezbyt dobre wiadomości. Kilka tygodni temu byłem chory, później trafiłem do szpitala na badania i faktycznie postawiono mi diagnozę - raka nerkowokomórkowego, który dał przerzuty do płuc. I jest to czwarte stadium choroby, co nie jest zbyt dobrą wiadomością".

3 Doors Down - kariera

Formacja założona została w 1996 roku w Escatawpa, Mississippi. Pierwszym wielkim hitem 3 Doors Down był wspomniany już "Kryptonite", który dotarł aż na trzecie miejsce listy Billboard Hot 100 i nominowany został do nagrody Grammy. Ich debiutancki krążek "The Better Life" pokrył się siedmiokrotną platyną.

Wśród innych przebojów zespołu znalazły się, również nominowane do Grammy "When I'm Gone" oraz "Here Without You". Ich albumy "Seventeen Days" z 2005 roku oraz "3 Doors Down" z 2008 trafiły na pierwsze miejsce list w Stanach Zjednoczonych. 3 Doors Down grali do samego końca - w 2024 roku występowali jako gość specjalny na trasie Creed i towarzyszyć im mieli również podczas kwietniowych koncertów w 2026 r. w ramach "Summer of '99 and Beyond".

