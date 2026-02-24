"Ten wieczór to niezwykła okazja, żeby obudzić w sobie zupełnie nowe emocje związane z twórczością artysty" - podkreślają organizatorzy akustycznego koncertu Nicka Barretta.

Założyciel, wokalista i gitarzysta zespołu Pendragon powróci do Polski tym razem solo. Występ z repertuarem obejmującym utwory z całego przekroju działalności brytyjskiego muzyka odbędzie się 19 marca w Klubie Gwarek w Krakowie.

Nick Barrett na akustycznym koncercie w Krakowie

Ceny biletów (miejsca siedzące nienumerowane):

109 zł - pierwsza pula (limitowana)

129 zł - druga pula

149 zł - w dniu koncertu.

Przypomnijmy, że pod koniec maja 2024 r. Nick Barrett razem z kolegami z zespołu wystąpił w CK Wiatrak w Zabrzu podczas dwudniowego wydarzenia "Pendragon Everybody's a VIP Weekend".

Nick Barrett dorastał w Stroud w południowo-zachodniej Anglii. W wieku 15 lat porzucił szkołę, odrzucając tradycyjną ścieżkę kariery na rzecz muzyki. Wspominał później, że spalił swoje podręczniki szkolne i powiedział doradcy zawodowemu, iż chce zostać gitarzystą rockowym na wzór Keitha Richardsa z The Rolling Stones.

W wieku 17 lat, w 1978 roku, założył z kolegami szkolnymi zespół Zeus Pendragon. Tego samego dnia grupa zagrała swój pierwszy koncert - wydarzenie, które Barrett określił jako jeden z najszczęśliwszych momentów w swoim życiu. Wkrótce nazwę skrócono do Pendragon.

W czasach dominacji punk rocka zespół grający rock progresywny często spotykał się z niechęcią publiczności, jednak Barrett wytrwale rozwijał swoje inspiracje, czerpiąc m.in. z twórczości Genesis i innych klasycznych wykonawców prog rocka.

Na czele grupy Pendragon stoją Nick Barrett (wokal, gitara) i klawiszowiec Clive Nolan (także m.in. Shadowland, Arena i Caamora). Skład uzupełniają towarzyszący od początku Barrettowi basista Peter Gee oraz perkusista Jan-Vincent Velazco (od 2015 r.). Od 2023 r. w koncertowym wydaniu dodatkowo występują Rog Patterson (gitary), Sally Minnear (chórki) i Johanna Stroud (chórki, skrzypce).

Działający od 1978 roku Brytyjczycy zaliczani są do najlepszych wykonawców związanych ze sceną neo-prog rocka obok m.in. Marillion, Pallas czy IQ.

Dorobek zespołu Pendragon to 11 długogrających albumów studyjnych, które zaprowadziły ich na deski scen wypełnionych klubów na całym świecie. Do najpopularniejszych płyt Brytyjczyków należą "The Masquerade Overture" (1996), "Not Of This World" (2001) i "Passion" (2011).

Andrzej Piaseczny: Mam najlepszy czas w życiu INTERIA.PL