Platforma Netflix przekazała, że na 2026 r. szykuje cztery nowe, polskie i oryginalne produkcje, którymi zaskoczy widzów. Wśród nich mają znaleźć się filmy opowiadające niezwykle emocjonalne historie z pogranicza dramatu, thrillera oraz kryminału. Subskrybenci obejrzą "Ołowiane dzieci", "Znieczulenie", "Kolory zła: Czerń" oraz film muzyczno-biograficzny, opowiadający o życiu i karierze Jana Borysewicza - "Mniej obcy". Co wiemy na temat produkcji?

Netflix zaprezentuje film o legendarnym Janie Borysewiczu

Fabuła filmu "Mniej obcy" osadzona została w realiach lat 80. i 90. - w czasie, gdy Lady Pank dopiero powstawał, a następnie umacniał swoją pozycję na polskim rynku, wydając hitowe albumy "Lady Pank", "Ohyda" czy "Tacy sami". To produkcja przedstawiająca w szczególności historię lidera grupy - Jana Borysewicza - który dziś uznawany jest za jedną z największych legend rocka w naszym kraju.

Reżyserem został Kristoffer Rus, a scenariuszem zajęli się Wiktor Piątkowski oraz Joanna Kozłowska. W postać Borysewicza wcielił się debiutujący na dużym ekranie Mikołaj Bukrewicz - kompozytor i gitarzysta, który prężnie rozwija swoją działalność m.in. w mediach społecznościowych (regularnie publikując covery znanych utworów) czy poprzez koncerty. U jego boku zobaczymy aktorów i muzyków takich jak: Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak, Marcel Barra, Patryk Pietrzak, Kinga Preis czy Ireneusz Czop.

Premierę filmu w serwisie Netflix zapowiedziano na drugą połowę 2026 r.

Kadr z filmu "Mniej obcy" o Janie Borysewiczu, w którego rolę wciela się Mikołaj Bukrewicz Krzysztof Wiktor materiały prasowe

Co pokaże film "Mniej obcy"? Lata 80. i 90. to dla Jana Borysewicza pasmo sukcesów, jak i trudności

"Mniej obcy" to film o buncie, pasji oraz cenie, jaką można zapłacić za walkę o wolność artystyczną. Fabuła śledzi losy młodego i zbuntowanego gitarzysty, który marzy o wielkiej karierze. Jego pierwsze spotkanie z rockową sceną rozpala chęć stworzenia zespołu, który dorównywałby światowym legendom.

Filmowy Jan Borysewicz wykazuje się ogromnym talentem i bezkompromisową determinacją, dzięki czemu udaje mu się przejść od skromnych początków aż do pozycji lidera zespołu, który staje się krajową ikoną rocka, a jego przeboje, takie jak "Mała Lady Punk", "Mniej niż zero" czy "Kryzysowa narzeczona" znają całe pokolenia.

Sukces lidera Lady Pank przychodzi gwałtownie - tak jak stało się to w realnym życiu - i niesie za sobą przykre konsekwencje. Lata 80. i 90. to dla grupy pasmo sukcesów - wydawanie hitu za hitem, intensywne trasy koncertowe, także w USA, otrzymanie statusu zespołu rockowego numer 1 w kraju. Mimo to rodzinne tragedie, osobiste upadki czy problemy z władzą sprawiają, że fundamenty zespołu zaczynają się chwiać.

Produkcja pokaże, jak napędzany potrzebą wolności i artystycznego wyrazu bohater musi zmierzyć się z trudnościami, które niesie za sobą bunt oraz przekraczanie cienkiej granicy między pogonią za marzeniami a autodestrukcją.

