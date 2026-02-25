Muzyk jednego z najważniejszych zespołów rockowych z Wielkiej Brytanii - The 1975 - w najnowszym wywiadzie opowiedział o nietypowym wyzwaniu sportowym, które czeka na niego już w kwietniu bieżącego roku. Ross MacDonald wyruszy w charytatywną przejażdżkę rowerową wokół Wielkiej Brytanii, pokonując ok. 1000 mil. Środki, które zostaną zebrane w trakcie jego wyprawy trafią do organizacji Nordoff & Robbins, działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które leczone są poprzez terapie muzyczne.

Ross MacDonald podjął się ogromnego wyzwania. Przez Wielką Brytanię na rowerze - i to w szczytnym celu!

Na łamach NME basista opowiedział o niełatwych przygotowaniach do rowerowej podróży oraz szczegółach wyzwania. W trasie nie będzie sam - towarzyszyć mu będą: basista zespołu PVRIS, Brian MacDonald, a także dwaj przyjaciele, Matt i Darren. Całe przedsięwzięcie potrwa nieco ponad dwa tygodnie i będzie miało miejsce między 5 a 21 kwietnia 2026 r.

Motywacją artysty do zorganizowania wyprawy była chęć pomocy organizacji, która ma dla niego ogromne znaczenie. "Sam korzystałem z terapii i przechodziłem przez różne stany zdrowia psychicznego, podobnie jak wiele osób wokół mnie. To, czego nauczyłem się o terapii muzycznej, to fakt, że jest ona naprawdę skuteczną metodą leczenia i pomagania ludziom z prawdziwymi problemami. Kiedy zdecydowaliśmy się na ten przejazd, wybór był oczywisty, żeby zrobić to właśnie dla nich" - wyznał Ross.

Ross MacDonald wesprze fundację charytatywną. Poznał dzięki niej inspirującą Ruby

W 2024 r. MacDonald miał okazję poznać Ruby - nastolatkę w spektrum autyzmu, zmagającą się także z ADHD. Jej drogą do lepszego samopoczucia okazała się właśnie terapia muzyczna. Przed specjalistycznymi sesjami dziewczyna była w stanie krytycznym.

"Nordoff & Robbins zaproponowali jej grę na gitarze basowej. Od tego momentu rozkwitła. Rozmawiałem później z jej mamą i powiedziała, że to naprawdę uratowało jej życie wiele razy" - opowiedział basista w rozmowie z NME.

Muzyk The 1975 podkreśla, że wsparcie tego typu fundacji jest dziś niezwykle ważne. Jego zdaniem młodzież potrzebuje szczególnej uwagi i nowych sposobów, aby walczyć z presją, która wywierana jest na nich nie tylko przez najbliższe otoczenie, ale też przez ludzi w sieci.

Jak wyglądają przygotowania muzyka The 1975 do wyprawy? Jedna piosenka dodaje mu najwięcej sił

Przed Rossem MacDonaldem trudne wyzwanie fizyczne, bowiem każdego dnia pokona na rowerze od 140 do 160 kilometrów. Jak sam przyznaje, wciąż dąży do odpowiedniej formy, bowiem nigdy wcześniej nie miał okazji przejechać tak potężnych dystansów.

"Wytrzymałość nie jest teraz największym problemem. Najważniejsze to dopasować rower tak, żebym nie cierpiał po kilku godzinach jazdy. Mam rower podłączony do wirtualnego trenażera w salonie, więc włączam telewizor i pedałuję. Najdłuższy dystans, jaki zrobiłem do tej pory, to 50 kilometrów, a teraz muszę robić trzy razy tyle każdego dnia przez dwa tygodnie. Jeszcze długa droga przede mną, ale mamy kilka miesięcy" - opowiada o przygotowaniach muzyk.

Gwiazdor dodaje, że podczas treningów umila sobie czas podcastami oraz filmami. Zdarza się jednak, że sięga także po muzyczne perełki - w szczególności energetyczne brzmienia z lat 70. Gdy traci siły i potrzebuje największej motywacji, włącza kultowy hit "Eye Of The Tiger" od Survivor.

