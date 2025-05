Mistrz rytmu, który zdefiniował kultowe utwory. Grał u boku największych gwiazd

Muzyczna droga Johnsona wiodła przez zajęcia w Jazzmobile, Dance Theater of Harlem i naukę pod okiem legendarnego Olatunjiego - nigeryjskiego perkusisty. Przełomem okazała się trzyletnia współpraca z Jamesem Mtume, który nie tylko nauczył go sztuki perkusji, ale także wprowadził w kulisy branży muzycznej. To właśnie dzięki niemu Bashiri zadebiutował zawodowo na złotej płycie Stephanie Mills "Whatcha Gonna Do With My Lovin'".