Maanam to jeden z najbardziej wpływowych i charyzmatycznych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Ich twórczość zdominowała lata 80. i wczesne 90., a ikoniczny utwór "Boskie Buenos" - znany również jako "Buenos Aires" - zapisał się złotymi literami w katalogu kultowych piosenek. Zmysłowy wokal Kory, dynamiczne brzmienie i nieoczywista treść sprawiły, że utwór ten stał się manifestem wolności i radości, który przełamywał szarą rzeczywistość PRL-u. Dla wielu fanów "Boskie Buenos" jest synonimem Maanamu - zespołu, który nie tylko wyprzedził swoje czasy, ale też stworzył własny język artystyczny.

Początki zespołu i narodziny legendy

Historia Maanamu rozpoczęła się w 1975 roku, kiedy Marek Jackowski oraz Milo Kurtis, stworzyli duet muzyczny Sensacyjna Grupa Okazjonalna (później M-a-M). Początkowo wykonywali muzykę inspirowaną poezją i orientem, często akustyczną, bardziej kontemplacyjną niż rockową. Przełom nastąpił w drugiej połowie lat 70., kiedy do zespołu dołączyła Kora, a także Ryszard Olesiński i Krzysztof Olesiński. To wtedy styl zespołu uległ zdecydowanej transformacji - od delikatnych brzmień do nowofalowego, energetycznego rocka, który idealnie wpisał się w nowy klimat muzyczny w Polsce.

"Boskie Buenos" - przebój dekady i bunt w słowach

Piosenka "Boskie Buenos" ukazała się na debiutanckim albumie zespołu zatytułowanym "Maanam" z 1981 roku (wcześniej wydana była jako singiel). Utwór od razu przyciągnął uwagę publiczności swoją dynamiką, tajemniczym klimatem i elektryzującym wokalem Kory. Refren stał się jednym z najbardziej charakterystycznych motywów w historii polskiego rocka. Piosenka była świeża, egzotyczna i zmysłowa, co wyróżniało ją na tle ówczesnych utworów. W warstwie brzmieniowej "Boskie Buenos" opierało się na surowym rytmie, tanecznym pulsie i nowofalowych gitarach.

Utwór był też swego rodzaju manifestem - w czasach stanu wojennego i ograniczeń wolności "Boskie Buenos" niosło przekaz radości życia, otwartości na świat, swobody bycia sobą oraz wprowadzało dozę egzotyki, na którą przeciętni obywatele nie byli w stanie sobie pozwolić. Publiczność przyjęła piosenkę entuzjastycznie, a koncertowe wykonania z udziałem Kory, tańczącej i śpiewającej z niespotykaną ekspresją, przeszły do historii.

Inne ważne utwory Maanamu

"Boskie Buenos" był jednym z wielu przebojów, które ugruntowały pozycję Maanamu jako czołowej formacji lat 80. i 90. Zespół miał w swoim repertuarze wiele niezapomnianych utworów, takich jak "Kocham Cię kochanie moje", "Cykady na Cykladach", "Lucciola", "Sie ściemnia" czy "Szare miraże". Każda z tych piosenek miała swój niepowtarzalny klimat i opowiadała o emocjach, które wykraczały poza prosty przekaz popkulturowy. Teksty Kory były poetyckie, surrealistyczne, niekiedy enigmatyczne, a jednocześnie poruszające i autentyczne.

Maanam nie bał się eksperymentów. Choć rdzeń twórczy zespołu stanowili Kora i Marek Jackowski, formacja współpracowała z wieloma utalentowanymi muzykami, co sprawiało, że każda kolejna płyta miała coś nowego do zaoferowania.

Kariera, nagrody i sceniczna charyzma

Maanam przez lata zdobywał szereg nagród i wyróżnień. Zespół występował na najważniejszych festiwalach w kraju - m.in. w Opolu i Sopocie, zdobywając nagrody publiczności oraz uznanie krytyków. Dzięki wsparciu firmy Rogot zespół uzyskał możliwość promocji również na terenie Związku Radzieckiego. Planowany był ich występ podczas zjazdu Komunistycznej Młodzieży z Polski i ZSRR, który miał się odbyć w Pałacu Kultury. Jednak odmowa udziału ze strony Kory wywołała szerokie poruszenie medialne i została uznana za kontrowersyjne posunięcie, co w konsekwencji doprowadziło do decyzji władz o tymczasowym zakazie prezentowania zespołu w mediach. Mimo to zespół grał trasy koncertowe po Europie i cieszył się uznaniem również poza granicami Polski.

Charyzma Kory była nieodłączną częścią scenicznego wizerunku Maanamu. Jej odwaga, ekstrawagancja i szczerość budziły podziw, ale też kontrowersje. Jej sceniczne kreacje i ekspresyjny styl śpiewania nadawały piosenkom zespołu dodatkowy wymiar. Kora potrafiła jedną piosenką poruszyć tysiące ludzi, a jej głos był znakiem rozpoznawczym Maanamu przez całą karierę zespołu.

Muzyka, która zmieniła pejzaż lat 80.

Maanam to zespół, który wpłynął na całe pokolenie i stał się głosem młodych ludzi w czasach PRL-u. "Boskie Buenos" to nie tylko przebój - to utwór, który zmienił myślenie o rocku jako narzędziu wyrażania wolności i o tym, że polska muzyka może być nowoczesna, odważna i światowa. W każdej frazie tej piosenki brzmi nie tylko rytm Buenos Aires, ale przede wszystkim puls emocji, ekspresji i tęsknoty za życiem na własnych zasadach.

Andrzej Piaseczny: Mam najlepszy czas w życiu INTERIA.PL