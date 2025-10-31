Lunatic Soul i nowa płyta "The World Under Unsun". "Słońce wiszące nad światem, w którym nic nie idzie dobrze"
Do sprzedaży trafił właśnie podwójny album "The World Under Unsun", zamykający cykl jego solowego projektu Lunatic Soul. "To bardzo długa płyta, na wiele wiele wieczorów, taki "slowburn", do odkrywania na spokojnie i bez pośpiechu" - podkreśla lider warszawskiego Riverside.
Wszystkie płyty Lunatic Soul tworzą artystyczny koncept o podróży przez życie i śmierć, który Mariusz Duda - znany również jako wokalista i basista grupy Riverside - nazwał "The Circle of Life and Death" (Cykl Życia i Śmierci). Cykl opowiada o postaci, która umiera, trafia do zaświatów, a później odradza się i powraca do życia. Historia została rozpisana na osiem albumów. Jej chronologia nie jest zgodna z kolejnością treści wydawanych płyt.
"Mój pierwszy podwójny album w karierze. To bardzo długa płyta, na wiele wiele wieczorów, taki 'slowburn', do odkrywania na spokojnie i bez pośpiechu. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w jej tworzeniu i wszystkim, którzy zechcieli lub zechcą ten album wysłuchać na ich ulubionym nośniku" - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Duda.
Lunatic Soul i nowa płyta "The World Under Unsun"
Materiał został nagrany, zmiksowany i zmasterowany przez Magdę i Roberta Srzednickich w Serakos Studio w Warszawie. Podwójny album zawierający łącznie 14 utworów trwa blisko 90 minut.
"'Unsun' to słońce podczas całkowitego zaćmienia. Słońce wiszące nad światem, w którym nic nie idzie dobrze - światem, który symbolizuje umysł głównego bohatera. 'The World Under Unsun' to opowieść o człowieku próbującym wyrwać się z toksycznych relacji i powtarzających się schematów. To historia kogoś, kto postanawia zmienić swoje życie, nieustannie zmagając się z przyzwyczajeniami, poczuciem winy i wszelkiego rodzaju uzależnieniami od 'tu i teraz'. To opowieść o wewnętrznym konflikcie - czymś, czego wszyscy doświadczamy, stając przed moralnie trudnymi decyzjami" - czytamy.
Tradycyjnie na płytach Lunatic Soul to Mariusz Duda odpowiada niemal za całość projektu, począwszy od kompozycji i tekstów, po niemal wszystkie instrumenty. Gościnnie na perkusji wystąpił Wawrzyniec Dramowicz (Indukti, UnSun), który towarzyszy Dudzie od debiutu Lunatic Soul z 2008 r.
W tym projekcie Mariusz Duda czerpie inspirację z twórczości takich artystów jak Dead Can Dance, Peter Gabriel (zwłaszcza album "Passion"), Mike Oldfield, Clannad, Hedningarna i Depeche Mode. Muzyk podkreśla, że dla niego Lunatic Soul nie jest "projektem pobocznym. "Muzycznie i koncepcyjnie to równie ważny świat muzyczny - jeśli nie ważniejszy. Tutaj mogę dosłownie wszystko" - mówi.
Do promocji nowego wydawnictwa wybrano utwory "The World Under Unsun", "The Prophecy" i zamykający całość "The New End".
Dodajmy, że 6 listopada w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie rozpocznie się cykl promocyjnych spotkań z Mariuszem Dudą, podczas których muzyk nie tylko opowie o najnowszej płycie i samym projekcie, ale także odpowie na pytania oraz da akustyczne koncerty. Będzie również okazja na zebranie autografów i zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
Kolejne spotkania odbędą się we Wrocławiu (Wrocławski Klub Formaty, 14 listopada), Bielsku-Białej (MDK, 18 listopada), Katowicach (Kinoteatr Rialto, 19 listopada), Krakowie (Akademia Muzyczna, 20 listopada), Olsztynie (Zajezdnia trolejbusowa, 28 listopada) i Węgorzewie (Węgorzewskie Centrum Kultury, 29 listopada).
Lunatic Soul - szczegóły płyty "The World Under Unsun" (tracklista):
CD1:
1. "The World Under Unsun"
2. "Loop of Fate"
3. "Good Memories Don't Want to Die"
4. "Monsters"
5. "The Prophecy"
6. "Mind Obscured, Heart Eclipsed"
7. "Torn in Two"
CD2:
1. "Hands Made of Lead"
2. "Ardour"
3. "Game Called Life"
4. "Confession"
5. "Parallels"
6. "Self in Distorted Glass"
7. "The New End".