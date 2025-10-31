Wszystkie płyty Lunatic Soul tworzą artystyczny koncept o podróży przez życie i śmierć, który Mariusz Duda - znany również jako wokalista i basista grupy Riverside - nazwał "The Circle of Life and Death" (Cykl Życia i Śmierci). Cykl opowiada o postaci, która umiera, trafia do zaświatów, a później odradza się i powraca do życia. Historia została rozpisana na osiem albumów. Jej chronologia nie jest zgodna z kolejnością treści wydawanych płyt.

"Mój pierwszy podwójny album w karierze. To bardzo długa płyta, na wiele wiele wieczorów, taki 'slowburn', do odkrywania na spokojnie i bez pośpiechu. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w jej tworzeniu i wszystkim, którzy zechcieli lub zechcą ten album wysłuchać na ich ulubionym nośniku" - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Duda.

Lunatic Soul i nowa płyta "The World Under Unsun"

Materiał został nagrany, zmiksowany i zmasterowany przez Magdę i Roberta Srzednickich w Serakos Studio w Warszawie. Podwójny album zawierający łącznie 14 utworów trwa blisko 90 minut.

"'Unsun' to słońce podczas całkowitego zaćmienia. Słońce wiszące nad światem, w którym nic nie idzie dobrze - światem, który symbolizuje umysł głównego bohatera. 'The World Under Unsun' to opowieść o człowieku próbującym wyrwać się z toksycznych relacji i powtarzających się schematów. To historia kogoś, kto postanawia zmienić swoje życie, nieustannie zmagając się z przyzwyczajeniami, poczuciem winy i wszelkiego rodzaju uzależnieniami od 'tu i teraz'. To opowieść o wewnętrznym konflikcie - czymś, czego wszyscy doświadczamy, stając przed moralnie trudnymi decyzjami" - czytamy.

Tradycyjnie na płytach Lunatic Soul to Mariusz Duda odpowiada niemal za całość projektu, począwszy od kompozycji i tekstów, po niemal wszystkie instrumenty. Gościnnie na perkusji wystąpił Wawrzyniec Dramowicz (Indukti, UnSun), który towarzyszy Dudzie od debiutu Lunatic Soul z 2008 r.

W tym projekcie Mariusz Duda czerpie inspirację z twórczości takich artystów jak Dead Can Dance, Peter Gabriel (zwłaszcza album "Passion"), Mike Oldfield, Clannad, Hedningarna i Depeche Mode. Muzyk podkreśla, że dla niego Lunatic Soul nie jest "projektem pobocznym. "Muzycznie i koncepcyjnie to równie ważny świat muzyczny - jeśli nie ważniejszy. Tutaj mogę dosłownie wszystko" - mówi.

Dodajmy, że 6 listopada w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie rozpocznie się cykl promocyjnych spotkań z Mariuszem Dudą, podczas których muzyk nie tylko opowie o najnowszej płycie i samym projekcie, ale także odpowie na pytania oraz da akustyczne koncerty. Będzie również okazja na zebranie autografów i zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

Kolejne spotkania odbędą się we Wrocławiu (Wrocławski Klub Formaty, 14 listopada), Bielsku-Białej (MDK, 18 listopada), Katowicach (Kinoteatr Rialto, 19 listopada), Krakowie (Akademia Muzyczna, 20 listopada), Olsztynie (Zajezdnia trolejbusowa, 28 listopada) i Węgorzewie (Węgorzewskie Centrum Kultury, 29 listopada).

Lunatic Soul - szczegóły płyty "The World Under Unsun" (tracklista):

CD1:

1. "The World Under Unsun"

2. "Loop of Fate"

3. "Good Memories Don't Want to Die"

4. "Monsters"

5. "The Prophecy"

6. "Mind Obscured, Heart Eclipsed"

7. "Torn in Two"

CD2:

1. "Hands Made of Lead"

2. "Ardour"

3. "Game Called Life"

4. "Confession"

5. "Parallels"

6. "Self in Distorted Glass"

7. "The New End".

