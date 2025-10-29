Lost Generation z nowymi ogłoszeniami. Muzyczne legendy wystąpią w Krakowie

Pod hasłem "Jesteśmy straconym pokoleniem, ale mamy siebie i swoją muzykę", organizatorzy zapraszają do wspólnej podróży w czasy, gdy punk, nu-metal, rap-rock i alternatywa królowały w stacjach radiowych i na MTV. Lost Generation to nie tylko koncert, ale emocjonalny powrót do epoki, w której muzyka definiowała tożsamość całego pokolenia.

"To będzie święto ludzi, którzy dorastali z discmanem w kieszeni, deskorolką pod pachą i soundtrackiem z Tony Hawk's Pro Skater w tle" - zapowiadają organizatorzy.

Wydarzeniu towarzyszyć mają strefy tematyczne i atrakcje w duchu końca lat 90., dzięki czemu TAURON Arena na jeden wieczór zamieni się w kapsułę czasu.

The Offspring - kalifornijska energia, która nigdy nie gaśnie

The Offspring pozostają symbolem punkowej zadziorności i luzu. Ich przeboje, takie jak "Pretty Fly (For a White Guy)" czy "Why Don't You Get a Job?", to hymny dorastania w duchu wolności i ironii wobec świata dorosłych.

Jak pisał NME, "The Offspring to wciąż zespół, który potrafi połączyć humor, bunt i chwytliwą melodię w sposób, jakiego nikt inny nie osiągnął."

Papa Roach - "Last Resort" i wciąż w formie

Kalifornijski kwartet Papa Roach to weterani nu-metalu, których energia nie słabnie. Ich hit "Last Resort" to dla wielu manifest emocjonalnego katharsis, a najnowsze wydawnictwo, "Ego Trip" z 2022 roku, pokazuje, że zespół wciąż potrafi tworzyć muzykę z pasją i aktualnym przesłaniem.

"Nasze piosenki mają być wentylem, nie wspomnieniem" - mówił wokalista Jacoby Shaddix w rozmowie z Loudwire. I właśnie to motto idealnie pasuje do ducha Lost Generation.

The Rasmus - mrok i melodia z Finlandii

Z kolei The Rasmus przywiozą do Krakowa skandynawski chłód i charakterystyczną melancholię. Ich przebój "In the Shadows" z 2003 roku do dziś wybrzmiewa w rozgłośniach radiowych.

Wokalista Lauri Ylönen przyznał w rozmowie z Kerrang!: "'In the Shadows' było o poszukiwaniu siebie. Po latach dalej szukamy - tylko już razem z publicznością."

Hollywood Undead - maski, bunt i bezkompromisowy przekaz

Do składu dołączyli również Hollywood Undead - zespół, który połączył rapową surowość z energią gitarowego rocka. Ich wizerunek, maski i niepokorne teksty przyniosły im status kultowych idoli przełomu dekad.

"Nie boimy się mieszać gatunków. W końcu wychowaliśmy się na Beastie Boys i Kornie" - mówili muzycy w rozmowie z Rolling Stone. Ich obecność w Krakowie to gwarancja scenicznego chaosu i potężnej dawki adrenaliny.

Lagwagon - skatepunk z sercem

Amerykański Lagwagon dopełnia skład Lost Generation swoim niepodrabialnym stylem - łączącym słoneczny pop-punk z melancholią i refleksją. Ich kultowy album "Let's Talk About Feelings" to kwintesencja emocjonalnej strony punka.

Lider Joey Cape przyznał w rozmowie z Punknews: "Nie chcieliśmy być tylko zabawni - chcieliśmy mówić o emocjach, które każdy z nas chowa pod deskorolką."

Line-up zamknięty - nostalgia gotowa do startu

Organizatorzy potwierdzili, że ogłoszenie Hollywood Undead i Lagwagon zamyka skład Lost Generation 2026. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca w TAURON Arenie Kraków, a bilety dostępne są już w sprzedaży w serwisach eBilet i Knock Out Music Store. Ceny wahają się od 329 do 429 zł.

Festiwal rozpocznie się około godziny 16:00, a pierwsze koncerty ruszą po 16:45. Scena główna pomieści zarówno fanów pogo, jak i tych, którzy wolą usiąść i dać się porwać wspomnieniom.

