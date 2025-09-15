Limp Bizkit wracają z nowym utworem. Hołd dla Chestera Benningtona i Davida Bowiego

Nowa kompozycja rozpoczyna się bardzo emocjonalnie. Fred Durst w pierwszych wersach wyznaje: "Tęsknię za tobą, Chester, wysyłam miłość z mojego kompresora basowego". Chwilę później wplata także odniesienie do Davida Bowiego: "I'll chop you up if I'm under pressure". Zespół nie ukrywa, że w ten sposób oddaje hołd artystom, którzy mieli ogromny wpływ na ich muzyczną drogę.

Beastie Boys i charakterystyczny styl

Choć utwór nosi tytuł odnoszący się do gwiazdora country Morgana Wallena, jego obecność pojawia się dopiero w końcówce. W refrenie słychać natomiast wyraźne nawiązanie do klasyka Beastie Boys - "Hey Ladies". Całość utrzymana jest w klimacie, który fanom Limp Bizkit może przywołać wspomnienia złotych lat i brzmienia albumu "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" z 2000 roku.

Kontrowersyjny finał z Morganem Wallenem

Najwięcej emocji wzbudzają wersy kończące kawałek: "Makin' love to Morgan Wallen in an elevator / I'll be the greatest ... that you ever hated". Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to ironiczny atak, czy przewrotny ukłon w stronę popularnego muzyka country. Sam Wallen, który w maju wydał album "I'm The Problem", jak dotąd nie skomentował nowego singla.

Utwór w grze wideo i na festiwalach

"Making Love To Morgan Wallen" ma znaleźć się na ścieżce dźwiękowej do gry Battlefield 6, której premiera zaplanowana jest na październik 2025 roku. Tymczasem Limp Bizkit potwierdzają swoją koncertową formę - w tym roku wystąpili m.in. na Reading Festival, gdzie po raz kolejny udowodnili, że wciąż mają w sobie energię i bunt, z którego zasłynęli pod koniec lat 90.

Julia Żugaj o muzycznej przygodzie w "TTBZ". "Śpiewam dużo czyściej" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL