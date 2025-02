Okazuje się, że pomimo ogromnego doświadczenia scenicznego, Bono z U2 wcale nie dzieli się z synem wieloma wskazówkami. " Chciałbym szczerze mówiąc dostawać trochę więcej rad. Najlepsza rada, jaką od niego dostałem, to ta sama, którą słyszy się od każdego rodzica: 'Nie pozwól, żeby to cię ominęło. To jest twój moment, jesteś w nim i musisz się w niego rzucić'" - wytłumaczył Elijah.

Nie da się ukryć, że zespół Elijaha Hewsona osiąga ogromne sukcesy międzynarodowe. O Inhaler robi się coraz głośniej, a wokalista udowadnia, że nie osiągnął sukcesu jedynie dzięki swojemu nazwisku. Do tej pory irlandzka grupa sprzedała ponad 250 tys. płyt na całym świecie, a ich debiutancki album "It Won’t Always Be Like This" zebrał ponad 500 mln streamów. Sukces powtórzyła druga płyta "Cuts & Bruises" (2023). Muzycy spędzili kilka ostatnich lat w nieustannej trasie koncertowej, występując m.in. z Arctic Monkeys, Pearl Jam, Harrym Stylesemczy Kings of Leon, a także grając własne koncerty (m.in. dla 13 tys. fanów w hali Dublin 3Arena).