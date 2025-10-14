Liam Gallagher został dziadkiem! Odzyskał kontakt z córką, gdy była już dorosła

Brytyjski wokalista i frontman Oasis, Liam Gallagher, ma powód do świętowania. Jego 27-letnia córka, Molly Moorish-Gallagher, właśnie została mamą. Artystka i jej partner, piłkarz Nathaniel "Nat" Phillips, powitali na świecie chłopca o imieniu Rudy. To pierwsze dziecko Molly i pierwszy wnuk legendy brytyjskiego rocka.

O narodzinach synka Molly poinformowała w emocjonalnym poście na Instagramie. Wśród opublikowanych zdjęć znalazły się ujęcia małego Rudy'ego, tabliczki z napisami "Uwielbiamy cię" i "Witaj, maleństwo", a także fotografia, na której partner Molly trzyma syna w ramionach.

Pod galerią znalazł się krótki podpis: "Wiadomość dla ciebie, Rudy " - napisała młoda mama.

Wśród osób komentujących radosne wieści pojawiła się jej matka, Lisa Moorish, która z entuzjazmem skomentowała zdjęcia wnuka:

"Ta ostatnia plansza!!! 'Jestem Rudy, jestem nowy' " - napisała artystka pod postem córki. - "Mój piękny wnuk ".

Brat Molly, Gene Gallagher, również nie krył emocji, zostawiając pod postem trzy czerwone serca.

Nowy rozdział w rodzinie Gallaghera

Liam Gallagher, dziś 53-letni wokalista znany z przebojów "Wonderwall" czy "Live Forever", jeszcze nie odniósł się publicznie do wiadomości o narodzinach wnuka. Według magazynu People, jego przedstawiciel nie udzielił komentarza w dniu ogłoszenia.

Droga Liama i Molly do odbudowania relacji nie była jednak prosta. Przez wiele lat ojciec i córka nie mieli kontaktu. Gallagher przyznał w wywiadzie dla GQ w 2017 roku:

"Nie spotkałem jej, bo nie dogadywałem się z jej matką. To nie działało między nami. Ale gdybyśmy się poznali, na pewno byłoby dobrze. Jest mile widziana w moim świecie, bez dwóch zdań."

Do ich pierwszego spotkania doszło dopiero w 2018 roku, po ponad dwóch dekadach rozłąki. Od tamtej pory relacje w rodzinie Gallagherów stopniowo się poprawiają.

Piłkarski tata i muzyczne korzenie

Partner Molly, Nathaniel Phillips, to zawodowy piłkarz, który zaczynał karierę w Liverpool FC, a obecnie gra w West Bromwich Albion. Para, która wcześniej ogłosiła ciążę w maju, często dzieli się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Wtedy Molly żartobliwie podpisała post: "Sezon na masę", a jej mama odpisała: "Nie mogę się doczekać, by zostać babcią".

Gallagherowie w nowej roli

Narodziny Rudy'ego to nie tylko radosny moment dla młodej pary, ale też symboliczny etap w życiu Liama Gallaghera. Muzyk, który przez lata uchodził za buntownika brytyjskiej sceny rockowej, po raz pierwszy wciela się w rolę dziadka.

Choć nie skomentował jeszcze narodzin wnuka publicznie, fani Oasis nie mają wątpliwości, że Gallagher - znany ze swojego charakterystycznego poczucia humoru - w końcu odniesie się do tej wiadomości w typowy dla siebie sposób.

