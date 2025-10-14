Liam Gallagher został dziadkiem! Odzyskał kontakt z córką, gdy była już dorosła

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Liam Gallagher, niegdyś symbol buntowniczego rock'n'rolla i frontman legendarnego Oasis, właśnie wkroczył w zupełnie nową życiową rolę. Artysta został dziadkiem - jego córka, Molly Moorish-Gallagher, powitała na świecie syna Rudy'ego. Radosną wiadomość młoda mama przekazała w mediach społecznościowych, dzieląc się zdjęciami nowo narodzonego dziecka i wzruszającymi słowami.

Liam Gallagher został dziadkiem
Liam Gallagher został dziadkiem©GOEDEFROIT MUSICGetty Images

Brytyjski wokalista i frontman Oasis, Liam Gallagher, ma powód do świętowania. Jego 27-letnia córka, Molly Moorish-Gallagher, właśnie została mamą. Artystka i jej partner, piłkarz Nathaniel "Nat" Phillips, powitali na świecie chłopca o imieniu Rudy. To pierwsze dziecko Molly i pierwszy wnuk legendy brytyjskiego rocka.

O narodzinach synka Molly poinformowała w emocjonalnym poście na Instagramie. Wśród opublikowanych zdjęć znalazły się ujęcia małego Rudy'ego, tabliczki z napisami "Uwielbiamy cię" i "Witaj, maleństwo", a także fotografia, na której partner Molly trzyma syna w ramionach.

Pod galerią znalazł się krótki podpis: "Wiadomość dla ciebie, Rudy " - napisała młoda mama.

Zobacz również:

Tak narodził się hit "Eye of the Tiger"
Rock

Sylvester Stallone odrzucił Queen. Tak narodził się hit "Eye of the Tiger"

Wśród osób komentujących radosne wieści pojawiła się jej matka, Lisa Moorish, która z entuzjazmem skomentowała zdjęcia wnuka:

"Ta ostatnia plansza!!! 'Jestem Rudy, jestem nowy' " - napisała artystka pod postem córki. - "Mój piękny wnuk ".

Brat Molly, Gene Gallagher, również nie krył emocji, zostawiając pod postem trzy czerwone serca.

Nowy rozdział w rodzinie Gallaghera

Liam Gallagher, dziś 53-letni wokalista znany z przebojów "Wonderwall" czy "Live Forever", jeszcze nie odniósł się publicznie do wiadomości o narodzinach wnuka. Według magazynu People, jego przedstawiciel nie udzielił komentarza w dniu ogłoszenia.

Droga Liama i Molly do odbudowania relacji nie była jednak prosta. Przez wiele lat ojciec i córka nie mieli kontaktu. Gallagher przyznał w wywiadzie dla GQ w 2017 roku:

"Nie spotkałem jej, bo nie dogadywałem się z jej matką. To nie działało między nami. Ale gdybyśmy się poznali, na pewno byłoby dobrze. Jest mile widziana w moim świecie, bez dwóch zdań."

Do ich pierwszego spotkania doszło dopiero w 2018 roku, po ponad dwóch dekadach rozłąki. Od tamtej pory relacje w rodzinie Gallagherów stopniowo się poprawiają.

Piłkarski tata i muzyczne korzenie

Partner Molly, Nathaniel Phillips, to zawodowy piłkarz, który zaczynał karierę w Liverpool FC, a obecnie gra w West Bromwich Albion. Para, która wcześniej ogłosiła ciążę w maju, często dzieli się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Wtedy Molly żartobliwie podpisała post: "Sezon na masę", a jej mama odpisała: "Nie mogę się doczekać, by zostać babcią".

Gallagherowie w nowej roli

Narodziny Rudy'ego to nie tylko radosny moment dla młodej pary, ale też symboliczny etap w życiu Liama Gallaghera. Muzyk, który przez lata uchodził za buntownika brytyjskiej sceny rockowej, po raz pierwszy wciela się w rolę dziadka.

Choć nie skomentował jeszcze narodzin wnuka publicznie, fani Oasis nie mają wątpliwości, że Gallagher - znany ze swojego charakterystycznego poczucia humoru - w końcu odniesie się do tej wiadomości w typowy dla siebie sposób.

Baron został zignorowany przez swojego idola. "Niegrzeczny był"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze