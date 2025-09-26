Kultowy zespół Lady Pank szykuje się do wydania swojego kolejnego albumu. Po ostatnim wydawnictwie "LP40", oddanym w ręce fanów w 2021 r., słuchacze zdążyli zatęsknić za nowościami. Na razie muzycy zaserwowali im mały przedsmak tego, co nadchodzi - single "Motyle" oraz "Uciekaj". Pierwszy z wymienionych to symboliczne nawiązanie do pierwszego hitu grupy, "Mała Lady Punk" i hołd złożony płci pięknej. Drugi zaś jest kąśliwym komentarzem na temat obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

Lady Pank prezentują trzeci singiel z nadchodzącego krążka - "Kalifornia"

Legendy polskiego rocka właśnie wydały trzeci singiel, zapowiadający ich nadchodzący krążek. Piosenka zatytułowana została "Kalifornia", choć przekornie ponownie traktuje o codzienności Polaków. W tekście stworzonym przez Jana Borysewicza i Michała Wiraszko z zespołu Muchy słyszymy opowieść o realiach ostatnich lat - silnym upolitycznieniu i panującej w społeczeństwie świadomości zagrożenia.

W mocnym, gorzkim tekście fani doszukali się nawiązań do starszych utworów Lady Pank - m.in. do "Fabryki małp". "Kalifornia" potraktowana została także jako uzupełnienie wcześniej wydanego utworu "Uciekaj".

"Kalifornia symbolizuje mityczną krainę pełną słońca i muzyki, wody i wiatru, miejsce, gdzie nie istnieją problemy. Jest symbolem wolności, beztroski i uśmiechu. Czasami tęsknię za byciem w takim miejscu, choć wiem, że moje wyobrażenie jest tylko złudzeniem i że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma" - mówi Borysewicz.

Lady Pank szykują się do wydania nowego albumu i jubileuszowej trasy koncertowej!

Lady Pank udowadniają, że na najnowszej płycie nie zamierzają odcinać się od przeszłości, a wręcz przeciwnie - chcą czerpać ze swojego 45-letniego dorobku. 2026 rok będzie dla nich jubileuszowym i z tej okazji muzycy zapraszają słuchaczy na porządne świętowanie. Odbędzie się wyjątkowa trasa urodzinowa, która obejmie nie tylko przystanki w Polsce, lecz także za granicą. Borysewicz, Panasewicz i spółka odwiedzą również Anglię, USA, Kanadę oraz Holandię.

W naszym kraju legendy polskiego rocka zagrają jubileuszowe koncerty na największych halach widowiskowych. Zobaczymy muzyków na warszawskim Torwarze (14 marca), w Hali Stulecia we Wrocławiu (23 marca), w krakowskiej Tauron Arenie (26 kwietnia), w katowickim Spodku (15 maja) czy na Ergo Arenie w Gdańsku (24 maja).

