Zespół Kult został założony w 1982 roku w Warszawie z inicjatywy Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteski. Początki grupy związane były ze środowiskiem artystycznym stolicy, a jej członkowie wyróżniali się oryginalnym podejściem do muzyki, łącząc różne gatunki - od punk rocka, przez hip-hop, reggae, aż po elementy muzyki alternatywnej. Ich twórczość zawsze nacechowana była silnym przekazem społecznym i politycznym, a Kazik jako lider stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów pokolenia lat 80. i 90. Pierwsze koncerty Kultu odbywały się w warszawskim klubie Remont, a debiut fonograficzny przypadł na rok 1987, kiedy to ukazał się album "Kult".

Pierwszy album Kultu szybko zyskał uznanie krytyków i fanów. Znajdowały się na nim utwory, które do dziś uznawane są za klasykę polskiego rocka. Jeszcze w tym samym roku formacja wydała kolejny krążek "Posłuchaj to do Ciebie", a następnie "Spokojnie", na którym pojawiła się słynna "Arahja". To właśnie ten utwór ugruntował pozycję Kultu jako zespołu komentującego rzeczywistość społeczną i polityczną w Polsce w sposób szczery i bezkompromisowy. W latach 90. zespół kontynuował działalność, zdobywając coraz większą popularność, a jego koncerty stawały się wydarzeniami gromadzącymi tłumy.

"Baranek" to jeden z najsłynniejszych utworów Kultu

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dorobku Kultu jest "Baranek". Piosenka pochodzi z albumu "Tata Kazika" wydanego w 1993 roku i będącego pierwszym z dwóch wydawnictw Kultu poświęconych w całości twórczości Stanisława Staszewskiego, czyli ojca frontmana. Dla fanów przebój błyskawicznie stał się hymnem wolności słowa i przykładem odwagi artystycznej.

Stanisław Staszewski napisał tekst w 1961 r. Przed Kultem piosenkę wykonywał jeszcze Jacek Kaczmarski, który umieścił ją na swoim albumie "Bankiet". W 1995 r. po utwór sięgnął także Zbigniew Zamachowski, występując na koncercie "Gwiazd piosenki kabaretowej", a akompaniował mu Jerzy Derfel.

Kazik interpretował teksty swojego ojca na swój sposób. Tak powstało kilka albumów Kultu

Kazik Staszewski, lider zespołu, urodził się w 1963 roku w Warszawie. Jest synem Stanisława Staszewskiego - poety i barda - którego twórczość wielokrotnie interpretował na płytach Kultu, jak i w projektach solowych. Wokalista ukończył studia na Akademii Muzycznej i od początku kariery artystycznej łączył śpiewanie z pisaniem tekstów oraz komponowaniem. Jego charyzma, wyrazisty głos i bezkompromisowe podejście do twórczości sprawiły, że stał się ikoną polskiej muzyki niezależnej.

Obok Kazika przez lata w składzie Kultu znaleźli się m.in. Piotr Morawiec (gitara), Janusz Grudziński (instrumenty klawiszowe), Ireneusz Wereński (gitara basowa) i Tomasz Goehs (perkusja). Wielu muzyków Kultu brało również udział w innych projektach muzycznych, w tym w grupach Buldog i KNŻ.

Nie tylko "Baranek" przyniósł im ogólnopolską sławę. Oto inne znane utwory Kultu

Formacja z Kazikiem na czele ma w swoim dorobku wiele utworów, które zdobyły status kultowych. Oprócz "Baranka" i wspomnianej "Arahji", dużą popularnością cieszyły się "Polska", będąca ostrą krytyką kondycji społeczeństwa po transformacji ustrojowej, "Do Ani", czyli melancholijna ballada z płyty "Spokojnie", oraz "Gdy nie ma dzieci" - jeden z największych radiowych hitów lat 90. Również utwory takie jak "Lewe lewe loff", "Panie Waldku, pan się nie boi" i "Parada wspomnień" są często wykonywane na koncertach i uwielbiane przez wiernych fanów.

Kult przez dekady kariery odniósł wiele sukcesów i zdobył prestiżowe nagrody

Zespół Kult wydał ponad 20 albumów studyjnych, koncertowych i kompilacyjnych. Każda z płyt przynosiła nowe spojrzenie na rzeczywistość i była świadectwem dojrzałości artystycznej zespołu. Płyty takie jak "Tata Kazika" z 1993 roku, nagrana z utworami ojca lidera, czy "Ostateczny krach systemu korporacji" z 1998 roku, to pozycje, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki. Kult wielokrotnie zdobywał prestiżowe nagrody, w tym Fryderyki i wyróżnienia przyznawane przez magazyny muzyczne oraz portale branżowe. Otrzymywał także złote i platynowe płyty za sprzedaż albumów, a jego koncerty regularnie gromadziły tysiące fanów.

Obecna działalność Kultu

Zespół Kult działa nieprzerwanie od ponad 40 lat i wciąż koncertuje. W 2021 roku ukazał się album "Ostatnia płyta", który, mimo ironicznego tytułu, nie zapowiada końca działalności grupy. Muzycy regularnie występują na trasach koncertowych, w tym na słynnej "Pomarańczowej Trasie", która jest jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w kalendarzu fanów muzyki rockowej w Polsce, a także na festiwalach.

Jednym z największych atutów Kultu są spotkania z fanami na żywo - pełne energii, interakcji z publicznością i emocji. Zespół znany jest z tego, że nie unika tematów trudnych, a jednocześnie potrafi wzruszyć i rozbawić słuchaczy. Występy Kultu to nie tylko dobra zabawa, ale często także forma buntu lub manifest. Kazik wielokrotnie podkreślał, że najważniejszy jest kontakt z ludźmi, a scena to miejsce autentycznej wymiany.

