Krzysztof Skiba pogrążony w żałobie. Przekazał informację o śmierci mamy

Krzysztof Skiba raptem kilka dni wcześniej razem ze swoją żoną Karoliną wrócił z wakacji na Malediwach. Oboje regularnie dzielili się wiadomościami z urlopu w mediach społecznościowych. Plotkarskie media chętnie podchwyciły informację o ich odnowionym ślubie.

Krótko po powrocie do Polski wokalista Big Cyca przeżył osobistą tragedię, w wieku niespełna 95 lat zmarła jego mama Albina.

Rozwiń

Krzysztof Skiba tak pożegnał swoją zmarłą mamę

"Jeszcze w grudniu wszyscy byliśmy przekonani, że rozbije bank i dożyje setki. Ale zaraz po świętach poczuła się gorzej. A potem słabła z dnia na dzień. Zawsze jej mówiłem, że wszystkie osoby po 90. to dla mnie mistrzowie świata" - napisał Skiba na Facebooku.

W poruszającym wpisie rockman opisał swoją rodzinną historię, wspominając m.in. czasy wojny, późniejsze studia Albiny na architekturze na Politechnice Gdańskiej, ślub z Frankiem, przyjście na świat najpierw córki Gosi, a potem Krzysztofa. Przypomniał udział Albiny w Solidarności.

"Kochana mama. Nigdy nikomu niczego nie zazdrościła. Wszystkim potrafiła wybaczyć. Kochała nas, Gdańsk, Polskę i Kaszuby. Bała się wojny i opowiadała, że to jest największy koszmar" - napisał Krzysztof Skiba.

"Mama miała duże poczucie humoru. Lubiła się wygłupiać i robić kawały. Ja jestem cały z niej. Jeśli mam jakikolwiek talent to tylko po mamie. A teraz z siostrą Gosią zostaliśmy sami. Bez mamy. To tak jakby połowa nas odeszła" - dokończył.

Wystąpił na ramówce Polsatu i zapowiada nowy utwór. "Mam nadzieję, że latem będzie jak najwięcej grania" INTERIA.PL INTERIA.PL