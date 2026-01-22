Krzysztof Cugowski otwarcie o relacji z wnukami. "Nie jestem książkowym dziadkiem"

Krzysztof Cugowski na scenie zasłynął jako wokalista Budki Suflera, z którą nagrał aż 12 albumów studyjnych. Prywatnie jest on dziadkiem dwóch wnucząt - urodzonej w 2008 r. Weroniki - córki Wojciecha Cugowskiego oraz 15-letniego Piotra juniora, syna Piotra Cugowskiego. W specjalnej rozmowie dla serwisu "Plejada", wokalista otworzył się on na temat swojej rodziny.

Jakim dziadkiem jest Krzysztof Cugowski?

W wywiadzie artysta przyznał, że daleko mu do ideału, ale stara się okazywać swoim wnukom miłość: "Nie ukrywam tego, że nigdy nie byłem książkowym ojcem i niestety nie jestem też książkowym dziadkiem. Głównie z powodu moich częstych nieobecności. Oczywiście bardzo kocham swoje dzieci i wnuki, to naturalne. Kiedy tylko jest okazja i możliwość, spotykam się z nimi, ale przyznaję, że robię to o wiele rzadziej niż powinienem".

Wyjątkowo straszny dla Krzysztofa Cugowskiego zdaje się być szybko przemijający czas. Już wkrótce jego wnuczka Weronika będzie pełnoletnia: "Zgadza się. Wszystko niestety toczy się w takim tempie, że mimo starań nie jestem w stanie wszystkiego rejestrować tak, jakbym chciał. Muszę przyznać, że trochę mnie to przeraża, bo czas płynie w sposób nieubłagany".

Problematyczne okazuje się też regularne utrzymywanie kontaktu z wnukami, choć jak artysta tłumaczy, jest to zrozumiałe w ich obecnej sytuacji: "Gdy sobie przypomną, to dzwonią. (śmiech) I nie mam do nich pretensji, bo ja mam tak samo i tak po prostu wygląda. Szkoda, że nie jest inaczej, ale nic na to nie poradzę. Widocznie mam taki, że tak powiem, błąd w swoim psychicznym ułożeniu i tyle. Myślę jednak, że one o tym wiedzą i darują staremu. (śmiech) Właściwie jest to zrozumiałe, bo ja jestem w ciągłych rozjazdach, a wnuki rosną i naturalne jest, że zaczynają żyć własnym życiem. Trudno się więc dziwić. W każdej rodzinie jest inaczej, są różne sposoby funkcjonowania. U mnie jest właśnie tak i inaczej już nie będzie".

Sławomir i Kajra na Sylwestrze z Polsatem. "Słyszeli nas w Zakopanem" INTERIA.PL