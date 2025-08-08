Konflikt wywołał utwór "Jest taki samotny dom", który pojawił się w zwiastunie filmu Władysława Pasikowskiego "Zamach na papieża". W produkcji wykorzystano jednak nie wersję nagraną przez zespół, a tę stworzoną już podczas solowej kariery Krzysztofa Cugowskiego.

"Nagranie pochodzi z mojej solowej płyty '50/70 Moje najważniejsze' i nie jest w żaden sposób związane z Budką Suflera. Na szczęście mam pod dostatkiem wiele współczesnych wykonań utworu "Jest taki samotny dom", więc z tym nie ma problemu" - mówił wokalista w rozmowie z Plejadą.

Dodał również, że współautorzy utworu otrzymali odpowiednie wynagrodzenie z tantiem, podkreślając przy tym, że "pieniądze nie są najważniejsze".

Budka Suflera odpowiada Cugowskiemu. "Muszę to powiedzieć"

Na słowa byłego wokalisty Budki Suflera postanowił odpowiedzieć Tomasz Zeliszewski, który w 2019 roku reaktywował grupę, koncertującą obecnie w zmienionym składzie.

"Twierdzisz, odpowiadając na pytanie o kwestie finansowe, że 'wszyscy autorzy mają w tym swój procent, czyli w tym przypadku Romek Lipko i ja - jako autorzy muzyki - oraz Adam Sikorski, który napisał tekst'.

Otóż Krzysztofie, ja również rozmawiałem z kimś z produkcji tego filmu, bo jestem muzykiem, który ten utwór współaranżował i nagrał pierwszą historyczną wersję na 'Cieniu wielkiej góry' razem z Andrzejem, Romkiem i Tobą. Z informacji, które otrzymałem wynika, że to Ty kategorycznie zablokowałeś obecność w filmie oryginalnej wersji 'Jest taki samotny dom' twierdząc, że na żadną inną, oprócz swojej solowej, nie wyrazisz zgody. Wdowa po Romku tylko z uwagi na szacunek do reżysera, tematyki filmu oraz patową sytuację, w jakiej postawiłeś producentów, wyraziła zgodę na publikację takiej wersji kompozycji swojego męża" - pisał perkusista.

"Czy zapomniałeś Krzysztofie, że Twoje nazwisko obok Romka na zgłoszeniach do stowarzyszenia ZAiKS nie czyni z Ciebie kompozytora, a jest tylko upoważnieniem do pobierania tantiem, czyli pieniędzy? Póki co nie skomponowałeś nigdy żadnej piosenki Budki Suflera. Romek zgadzał się na to 'towarzystwo', gdyż byłeś rozkapryszony i bezwzględny w swych żądaniach, szantażując nas swoim ewentualnym odejściem, a Romek kochał tę kapelę i była dla niego najważniejsza" - kontynuował.

"Twierdząc, że Twoje nagranie 'Jest taki samotny dom' 'nie jest w żaden sposób związane z Budką Suflera' przekroczyłeś granice wszystkiego. Czara goryczy napełniana przez lata się przelała. Już dość" - dodał. "Pozwól, że przypomnę Ci także jak się nazywam, gdyż widocznie zapomniałeś, nazywając mnie w kółko tym, który gra na perkusji. To ja, Twój były kumpel z kapeli, ojciec chrzestny Twojego syna - Tomek Zeliszewski" - podsumował.

Budka Suflera kontra Krzysztof Cugowski. Fani komentują

Oświadczenie Tomasza Zeliszewskiego poruszyło fanów grupy. "Bardzo mi przykro, że do tego doszło. Wiem, że przez lata próbowałeś trzymać się tylko tych dobrych wspomnień. Tyle dekad tworzenia razem czegoś pięknego, tyle koncertów razem zagranych. Jakim trzeba być człowiekiem. Co trzeba mieć w głowie. Co za gigantyczne rozczarowanie" - napisała córka perkusisty.

"Brawo Panie Tomku! Ileż można znosić kopanie po głowie!?", "Prawda zawsze sama się obroni. ZAIKS wypaci tantiemy wszystkim podpisanym pod utworem, szkoda ze Pan Krzysztof tak prostacko zachowuje się w tej sytuacji" - komentowała część fanów.

Znaleźli się jednak i tacy, którzy bronili Krzysztofa Cugowskiego. "Tak samo można mieć żal, że reszta z fajnego zespołu robi kapelę weselną, nie biorąc pod uwagę wstydu, jaki się ciągnie za nimi", "Przypomnij Pan sobie, ile pomyj i kłamst Pan wylewał na KC po roku 14', a szczególnie w okolicach waszej 'reaktywacji', (do której Pan też dołożył cegiełkę przelicytowując RL 2:1), demonizując jego wkład w zespół, nazywając m.in. słupem soli za mikrofonem" - pisali.

