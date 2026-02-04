Zespół Kult powstał w 1982 roku (na fundamtentach grupy Novelty Poland), a jego założycielami byli Kazik Staszewski oraz Piotr Wieteska. Od początku działalności łączył w swojej twórczości punk rocka, jazz, muzykę alternatywną czy rocka progresywnego. Nazwa zespołu miała być ironiczną odpowiedzią na pojawiające się w tamtym czasie w Polsce masowe fascynacje zjawiskami kulturowymi. Swój pierwszy koncert Kult zagrał w warszawskim klubie Remont, a ich występy szybko przyciągnęły uwagę środowiska niezależnego, co zaowocowało podpisaniem kontraktu z wytwórnią Tonpress.

Debiut fonograficzny i pierwsze sukcesy

W 1986 roku ukazał się debiutancki album zespołu zatytułowany po prostu "Kult". Krążek zawierał utwory komentujące ówczesną rzeczywistość społeczną i polityczną, z charakterystyczną ironią i przenikliwością tekstów Kazika. Piosenki takie jak "Krew Boga" czy "Do Ani" zyskały status kultowych już na wczesnym etapie kariery zespołu. Kolejne płyty - w tym "Posłuchaj to do Ciebie" (1987) i "Spokojnie" (1988) - ugruntowały pozycję Kultu na polskiej scenie alternatywnej. Ich muzyka trafiała zarówno do młodzieży spragnionej buntu, jak i do dojrzałych słuchaczy poszukujących refleksji.

Utwór "Arahja" - manifest pokolenia żyjącego w Polsce końca lat 80.

Na albumie "Spokojnie" znalazł się utwór "Arahja" do dziś będący jedną z najbardziej znanych oraz przejmujących kompozycji Kultu. Opowiada o podzielonym Berlinie i murze, który rozdzielał bliskich sobie ludzi. Metafora ta miała jednak znacznie szerszy wymiar i odnosiła się także do podziałów społecznych czy politycznych w Polsce końca lat 80. Charakterystyczny, powolny rytm, przejmujący wokal Kazika i mocny tekst sprawiły, że "Arahja" do dziś pozostaje jednym z najważniejszych utworów zespołu i często granym podczas koncertów.

Skład zespołu i zmiany personalne

Od początku istnienia zespołu Kult liderem i głównym autorem tekstów był Kazik Staszewski - wokalista o niezwykle wyrazistym stylu, wykształcony muzyk i syn znanego barda Stanisława Staszewskiego. Przez lata skład grupy ulegał licznym zmianom, jednak kilku członków pozostaje zw nim niemal od początku. Janusz Grudziński, grający na instrumentach klawiszowych, oraz gitarzysta Piotr Morawiec należą do filarów zespołu. Współtworzyli wiele aranżacji i brzmień dziś uznawanych za legendarne.

Dyskografia, inne znane utwory oraz nagrody i uznanie krytyków

W ciągu ponad czterech dekad działalności zespół wydał ponad 20 albumów studyjnych, koncertowych i kompilacji. Wśród nich znajdują się tak ważne tytuły jak "Your Eyes" (1991), "Tata Kazika" (1993), "Ostateczny krach systemu korporacji" (1998) oraz "Salon Recreativo" (2001). Na tych albumach znaleźć można wiele przebojów, które zapisały się w historii polskiej muzyki rockowej. "Baranek", "Polska", "Lewe Lewe Loff", "Do Ani" czy "Gdy nie ma dzieci" to tylko niektóre z nich.

Zespół Kult przez lata zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno branżowe, jak i od słuchaczy. Zdobywał Fryderyki, statuetki Eska Rock, a także prestiżowe nagrody magazynów muzycznych i portali internetowych. Wyróżniany był za najlepsze albumy, teksty Kazika, jak i wyjątkowe koncerty, które zawsze przyciągały tłumy fanów. Kapela cieszy się nieustającym zainteresowaniem, a ich tournee, zwłaszcza legendarne "Pomarańczowe Trasy Kultu", gromadzą kolejne pokolenia słuchaczy.

Styl i przekaz muzyczny Kultu

Kult słynie z tekstów o dużym ładunku emocjonalnym i społecznym. Kazik nie stroni od krytyki polityków, instytucji czy zjawisk społecznych. Jego słowa często są lustrzanym odbiciem nastrojów panujących w Polsce, ale też stanowią głos sprzeciwu wobec hipokryzji i niesprawiedliwości. Muzycznie zespół przez lata ewoluował, lecz zawsze zachował charakterystyczne brzmienie - oparte na żywych instrumentach, ekspresyjnym wokalu i niebanalnych aranżacjach.

Utwór "Arahja" jest swoistą wizytówką Kultu. Pozostaje jednym z najbardziej przejmujących protest songów w historii polskiej muzyki. Inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy, którzy odnajdują w piosence głos niezgody, refleksji i wolności.

