Jarek "Doktor" Janiszewski przeszedł porażenie trójdzielnego nerwu twarzy (przez sześć tygodni przebywał w szpitalu), który odpowiada za m.in. mimikę i ruchy ust. Wokalista ma od tego czasu problemy z mówieniem. Na skutek porażenia stracił też wzrok w jednym oku.

"Doktor dotarł dzisiaj szczęśliwie do miejsca gdzie rozpocznie rehabilitację. Będzie to proces dosyć długi, gdyż według specjalistów może potrwać nawet rok. Wspólnie z nim postanowiliśmy, że zespół mimo trudnej sytuacji będzie działał dalej" - czytamy w najnowszym ogłoszeniu Bielizny.

Bielizna będzie działać dalej. Kto zastąpi Jarka Janiszewskiego?

Rolę wokalisty na czas nieobecności Jarka Janiszewskiego obejmie Waldek "Valdi" Kasperkowiak, który jest obecny na muzycznej scenie od lat 80. Występował w takich zespołach, jak m.in. Bubblehead ze Świnoujścia i Deszcz z Sopotu.

"Aktualnie Valdi zaangażowany jest w kilka projektów, m.in. grające synth pop trio HOMELESS ECHOES czy duet KADODOKA, łączący muzykę elektroniczną z gitarową. Współpracował też ze SMOLIKIEM na jego pierwszej i drugiej solowej płycie" - mówi muzycy trójmiejskiej grupy, przypominając, że Valdi wystąpił z Bielizną podczas ostatniego koncertu w SPATIF-ie w Sopocie 30 grudnia 2025 r. Występ odbył się pod szyldem Bielizna i Dobrzy Ludzie z udziałem zaprzyjaźnionych wokalistów.

"Mając pełen skład planujemy nie tylko zagrać w tym roku koncerty w różnych miejscach w Polsce, ale również rozpocząć pracę nad kolejną płytą studyjną. Doktor będzie oczywiście uczestniczył w jej tworzeniu, jako aranżer i przede wszystkim autor nowych tekstów" - zapowiadają muzycy Bielizny.

Bielizna - legenda Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej

Grupa powstała w 1984 roku w Gdańsku. Od początku centralną postacią zespołu był i jest autor tekstów i wokalista Jarek Janiszewski, często posługujący się satyrą. Bielizna ma na swoim koncie 7 wydawnictw płytowych oraz ponad cztery dekady koncertowej aktywności.

W maju 2025 r. formacja przypomniała się płytą "Bagno", na której poruszyła nie tylko wesołe tematy.

Jarek Janiszewski od połowy lat 90. współtworzy też zespół Czarno-Czarni z muzykami Big Cyca. Do najbardziej znanych piosenek tej formacji należą "Nogi", "Trąbo Twist" i "Jedzą rybę".

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL