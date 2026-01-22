Przypomnijmy, że w kwietniu 2025 r. ogłoszono nowy projekt Perfect & Łukasz Drapała. W składzie legendy polskiego rocka występują gitarzyści Dariusz Kozakiewicz i Jacek Krzaklewski, basista Piotr Urbanek i perkusista Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human; współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat.

Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze wspomnianym Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę. Przypomnijmy, że Perfect zakończył działalność w maju 2021 r., gdy wokalista Grzegorz Markowski zdecydował się na "koncertową emeryturę". Nieco ponad rok później zmarł Piotr Szkudelski.

Łukasz Drapała odpowiada na zarzuty

Teraz rolę frontmana objął Łukasz Drapała, od dwóch dekad obecny na muzycznej scenie. W 2011 r. został wokalistą rockowej grupy Chemia, której liderem był gitarzysta Wojciech Balczun, obecnie minister aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska.

"Przez większość kariery śpiewałem przede wszystkim swoje. Chemia to niemal w całości kompozycje duetu Balczun/Drapała, z udziałem innych autorów. Moje utwory pojawiały się na koncertach Premier w Opolu, powstają też rzeczy okolicznościowe - jak 'Modlitwa' do tekstu Tuwima dla Radia Gdańsk. W 'Mam Talent' śpiewałem swoje, 'The Voice' zakończyłem współkompozycją. Przez ostatnie dwa lata wydałem kilka autorskich singli, pisząc zarówno melodie, jak i teksty, czasem całość" - napisał na Facebooku Łukasz Drapała.

W 2015 r. pojawił się w projekcie Kuby Płucisza, pierwszego lidera i byłego gitarzysty grupy Ira. Rok później po raz pierwszy opuścił Chemię, by rozpocząć działalność z własnym zespołem Łukasz Drapała & Chevy, jednak już w marcu 2018 r. powrócił do Chemii. Brał też udział w serii koncertów poświęconych pamięci Przemysława Gintrowskiego.

Szerokiej publiczności dał się poznać jesienią 2021 r., kiedy pojawił się w programie "Mam talent". Jurorka Agnieszka Chylińska komplementowała go, twierdząc, że nie może oceniać artysty tej klasy. Z tym show pożegnał się w półfinale. Jeszcze większy sukces osiągnął rok później w 13. edycji "The Voice of Poland". Pod skrzydłami Lanberry dotarł do ścisłego finału, gdzie zajął drugie miejsce.

Łukasz Drapała z grupą Perfect: Z ogromnym szacunkiem

"Paradoksalnie Perfect jest pierwszym zespołem, w którym śpiewam dziś wyłącznie - nie swoje. I robię to w pełni świadomie. Mój obecny singiel 'Jestem w drodze' również nie jest moim autorstwa [muzykę napisał Jarosław "Jasiu" Kidawa, a tekst Marek Dutkiewicz - przyp. red.] i jest to jedyny singiel w mojej historii wydawniczej, który został mi w całości podarowany. Nigdy nie pisałem 'pod słuchacza', choć zdarzało mi się flirtować z popem - zawsze na własnych zasadach. Nie mam na koncie wielkich radiowych hitów i być może zabrakło mi trochę szczęścia epoki, bo rock swoje najlepsze lata miał wcześniej. Ale nie mam z tym problemu - koncertuję intensywnie i regularnie" - podkreśla wokalista.

6 lutego pojawi się pierwszy singel grupy Perfect & Łukasz Drapała - "Liczba Pi". Autorami piosenki są gitarzysta zespołu Darek Kozakiewicz (muzyka) i Jacek Cygan (tekst).

"Pracowałem nad nim jako wykonawca i współtwórca brzmienia - dokładnie w tej samej roli, jaką w Perfect pełnił wcześniej Grzesiek Markowski. Przyjmuję ją z ogromnym szacunkiem (i wciąż lekkim drżeniem), za jego zgodą. To nie jedyny singiel - kolejne rzeczy, także z moim wkładem twórczym, są w drodze" - wyjaśnia Łukasz Drapała.

"Nie jest to przechwałka, raczej krótkie objaśnienie. A na pytanie: jak długo można grać 'nie swoje' w Perfect? Ile wlezie. Bo to utwory po prostu znakomite i jestem w nich zakochany" - podkreśla na koniec wokalista.

Przypomnijmy, że formacja Perfect & Łukasz Drapała była jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu.

