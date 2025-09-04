Jacek Kawalec znów jest zakochany. Kim jest nowa partnerka wokalisty Budki Suflera?

W 2022 r. Jacek Kawalec dołączył do grupy Budka Suflera jako jeden z wokalistów. Razem z legendą polskiej sceny muzycznej nagrał płytę "Skaza". Partie wokalne wykonywali z nim także Robert Żarczyński (w zespole od 2019 r.) i Irena Michalska (dołączyła w 2021 r.).

Obecny skład Budki Suflera uzupełniają występujący w zespole od 1975 r. Tomasz Zeliszewski (perkusja), Mietek Jurecki (bas), Darek Bafeltowski (gitara), Piotr Bogutyn (gitara) i grający na instrumentach klawiszowych Michał Iwanek, który dołączył w 2025 r.

Jacek Kawalec znowu zakochany

Od dłuższego czasu u boku Jacka Kawalca pojawia się tajemnicza blondynka. Serwis Świat Gwiazd podaje, że jest nią Ola Kilianek - absolwentka warszawskiego AWF, instruktorka kulturystyki, pilatesu i piłki ręcznej, ekspertka żywieniowa oraz specjalistka od kinesiotapingu. Współpracuje też z Budką Suflera oraz opiekuje się muzycznymi interesami Jacka Kawalca.

Razem mają znalezionego w lesie psa, któremu nadali imię Felek - na czele zmarłego we wrześniu 2024 r. Felicjana Andrzejczaka, byłego wokalisty Budki Suflera, z którym zespół w 2020 r. wydał płytę "10 lat samotności", a wcześniej nagrał przeboje "Jolka, Jolka pamiętasz", "Czas ołowiu" czy "Noc komety".

To Ola Kilianek wymieniona została jako "inspiracja" przy solowym utworze Jacka Kawalca z maja tego roku - "Zapisz swe imię na niebie".

"W czasach, kiedy świat usuwa nam się spod stóp, nic nie wydaje się być pewne i stałe, jedynie miłość i przyjaźń są wartościami, które mogą przywrócić nam równowagę. Nawet jeśli imię miłości i przyjaciela zapiszemy tylko na niebie" - mogliśmy przeczytać w opisie teledysku.

Sam Kawalec unika mówienia o swoim życiu prywatnym. W grudniu 2023 r. zmarła jego pierwsza żona, Joanna Kawalec, znana teatrolog.

Kim jest Jacek Kawalec?

Aktor filmowy i teatralny z powodzeniem występował w telewizji (m.in. prowadzący "Randki w ciemno", polonista Tomasz Witebski w serialu "Ranczo", programy "Twoja twarz brzmi znajomo", "Jak oni śpiewają" i "Taniec z gwiazdami").

W 1984 roku Jacek Kawalec został absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Był aktorem kilku warszawskich teatrów: Komedia, Polskiego, Syrena i Kamienica. Na dużym ekranie debiutował w 1985 roku roku w obrazie "Okruchy wojny". Potem w kinie widzieliśmy go jeszcze w "Republice nadziei" (1986) Zbigniewa Kuźmińskiego i komedii Waldemara Szarka "O rany, nic się nie stało!".

W 1995 roku wydał album studyjny "Be My Love, Shakespeare", w którym śpiewa sonety Williama Szekspira. W ramach działań promujących płytę stworzył widowisko "Miłość to nie igraszka czasu", które otrzymało nominację do nagrody "Złotej Róży" na Światowym Festiwalu Programów Telewizyjnych "Róże Montreux".

"Po długiej niebytności w telewizji, nie ma wątpliwości, że serial poddał liftingowi moją przywiędłą nieco popularność. Dla aktora to nie jest bez znaczenia. Dobrze jest mieć świadomość, że uczestniczy się w produkcji, która ma tak pozytywny odbiór. To zdecydowanie korzystniejsze niż brylowanie w plotkarskich portalach" - powiedział o roli w "Ranczo" Kawalec.

Warto także zaznaczyć, że Jacek Kawalec jest również uznanym aktorem dubbingowym. Użyczał głosu bohaterom takich produkcji jak "Epoka lodowcowa", "Odlotowy nielot", "Toy Story 3", czy "Gdzie jest Nemo". W 2014 r. wziął udział w drugiej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie - zajął piąte miejsce, a największy aplauz zebrał jako Joe Cocker, Phil Collins, Robert Plant (Led Zeppelin) i Rysiek Riedel, nieżyjący wokalista grupy Dżem.

W ostatnim czasie z powodzeniem realizował się jako wokalista głównie w repertuarze gigantów rocka w programach "Joe Cocker - śpiewa Kawalec z orkiestrą", "Muzyczne twarze Kawalca" oraz "Led Zeppelin - Fascynacje".

