Przypomnijmy, że Impact Festival odbywał się w różnych miastach Polski w latach 2012-2019 (z przerwą w 2016 r.). Impreza gościła takie gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Black Sabbath, Tool, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Slipknot, System of a Down, Ghost, Korn, Aerosmith, Gojira, Alter Bridge, Linkin Park, Ozzy Osbourne i Bullet for My Valentine.

Ostatnia edycja to jednodniowy festiwal w Tauron Arenie Kraków (11 czerwca 2019 r.). Główną gwiazdą był Tool, którym towarzyszyli Alice In Chains, Black Rebel Motorcycle Club, Uncle Acid & The Deadbeats, 1000 Mods oraz Fiend.

Po kilku latach przerwy Live Nation ogłosił, że kolejna edycja odbędzie się 3 czerwca, ponownie w Tauron Arenie Kraków. Pierwszym potwierdzonym zespołem i główną gwiazdą jest Limp Bizkit, amerykańska legenda nu metalu.

Impact Festival 2026 - nowe ogłoszenia

Teraz organizatorzy ujawnili dwóch kolejnych wykonawców.

Nettspend to jeden z najbardziej wyrazistych młodych raperów w Stanach Zjednoczonych. Dorastając w Richmond w Virginii, szybko stał się postacią, która coraz bardziej podbija trapową scenę muzyczną. Po wyjątkowo intensywnych latach, obejmujących trasy koncertowe oraz pracę nad debiutanckim albumem, artysta zgromadził już blisko 1,2 miliona miesięcznych słuchaczy na Spotify. Jednym z jego najpopularniejszych utworów jest "Impact" z xaviersobased.

Urodzona w Republice Południowej Afryki (obecnie mieszka w Australii) Ecca Vandal łączy w swojej muzyce chwytliwe melodie z mocnym, bezpośrednim brzmieniem. Jej debiutancki, imienny album z 2017 roku zebrał świetne recenzje - "Rolling Stone" dał mu 4,5 gwiazdki, a NME zachwycało się jej energią i pomysłowością. Ecca ma za sobą koncerty u boku takich zespołów jak Limp Bizkit, Queens of the Stone Age, Incubus czy The Prodigy. Nowy rok rozpoczęła z impetem: Spotify umieściło ją na liście "Artists to Watch 2026". 4 lutego do sieci trafił jej najnowszy singel "Bleach".

Fani od razu ruszyli do komentarzy, w których nie brak głosów, że póki co nie jest to skład festiwalowy, tylko Limp Bizkit z supportami. "A czy Impact to nie festiwal rockowy?", "Słabo", "Mega rozczarowanie" - czytamy na facebookowym profilu Live Nation.

