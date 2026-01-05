"Penny Lane" to jeden z wielkich hitów lat 60. i niezwykle ważny utwór w historii The Beatles. Kultowy zespół napisał go w momencie, w którym powstawały również piosenki na ich ósmy album studyjny "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Mimo to kompozycja zaczęła żyć własnym życiem, wydana została jako osobny singiel i przez politykę wytwórni nie trafiła na krążek. Potencjał nie został jednak zmarnowany, a sentymentalny kawałek o przystanku autobusowym stał się hitem lat 60. i jedną z najważniejszych piosenek dla fanów The Beatles.

Utwór "Penny Lane" miał znaleźć się na ósmym krążku zespołu. Plany pokrzyżowała polityka wytwórni muzycznej

W grudniu 1966 r. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Star rozpoczęli przygotowania do nagrania kolejnego albumu w swojej karierze. Zanim powstały utwory na ósme wydawnictwo, McCartney napisał piosenkę "Penny Lane", która spodobała się wszystkim członkom grupy. Choć pierwotnie zespół chciał ją również umieścić na płycie, przeszkodziła im w tym wytwórnia EMI. W ich ówczesnej polityce było bowiem zapisane regularne wydawanie hitów przez Beatlesów. Tak też "Penny Lane" zostało prędko oddane w ręce fanów jako singiel, a następnie nie mogło już znaleźć się na albumie. Muzycy nie mieli w zwyczaju umieszczania w tracklistach płyt wcześniej wydanych utworów.

Dlaczego hit The Beatles nazwany został na cześć przystanku autobusowego?

"Penny Lane" to nazwa prawdziwego przystanku, który znajdował się w Liverpoolu. To miejsce stanowiło dużą część historii kształtowania się The Beatles i przyjaźni Lennona oraz McCartneya. Na tym przystanku, gdy muzycy odwiedzali siebie nawzajem w domach, zawsze musieli zmienić linię autobusową. Przesiadki stały się nieodłączną częścią ich podróży między domami, a po latach należały do sentymentalnych wspomnień z miasta, w którym wszystko się zaczęło.

"'Penny Lane' było trochę nostalgiczne, ale tak naprawdę dotyczyło miejsca, które znaliśmy z Johnem (...) Jadąc autobusem do jego domu, musiałem przesiadać się na Penny Lane, a on robił to samo, gdy jechał do mnie (...). Było to miejsce, które oboje znaliśmy, więc oboje wiedzieliśmy, co pojawiło się w tej historii" - opowiadał McCartney w 2009 r., w rozmowie z Clashmusic.com.

"Penny Lane" było manifestem przyjaźni Lennona i McCartneya. Piosenka do dziś wzrusza fanów Beatlesów

Choć piosenka opowiada o zwykłym przystanku autobusowym, jej tekst i nagromadzone emocje sprawiły, że nabrała wyjątkowego, osobistego znaczenia. To dlatego często uznawana jest za faworyta fanów i jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów The Beatles z lat 60.

Po latach dla Lennona i McCartneya piosenka "Penny Lane" była nie tylko częścią dyskografii zespołu, lecz raczej muzycznym powrotem do przeszłości. Dzięki utworowi mogli cofnąć się do wspólnych chwil młodości i czasu spędzonego w Liverpoolu. Kawałek do dziś wzrusza słuchaczy i zapada w pamięci kolejnym pokoleniom fanów Beatlesów.

