Zespół Foo FIghters w ostatnich latach stronił od koncertowania. W 2024 r. znalazł się bowiem pod ostrzałem słuchaczy, a to wszystko przez problemy w życiu prywatnym lidera Davida Grohla. Muzyk, uważany za jedną z najsympatyczniejszych osób w branży, przyznał się publicznie do pozamałżeńskiego romansu, w wyniku którego doczekał się córki.

Po niespodziewanych wieściach w mediach i internecie rozpętała się burza, która miała wpływ również na pozostałych członków Foo Fighters. Zespół zdecydował się odwołać wszystkie koncerty zaplanowane do końca 2024 r.

Foo Fighters długo odpoczywali od koncertów. W 2026 r. czeka ich światowa trasa koncertowa

Kolejny rok wcale nie był łaskawszy dla kultowej grupy. Następna afera wokół Foo Fighters rozpętała się, gdy na jaw wyszło, w jaki sposób muzycy pożegnali się z dotychczasowym perkusistą - Joshem Freese'em. Rzekomo podziękowali mu za dalszą współpracę przez telefon. Ostatecznie okazało się, że Freese wrócił do grania w Nine Inch Nails, a skład Foo Fighters uzupełnił dotychczasowy bębniarz ekipy Trenta Reznora, Ilan Rubin.

Po zmianach w składzie i zażegnanym kryzysie medialnym grupa zaczęła powoli wracać na scenę. Wreszcie - ku uciesze fanów - ogłoszono trasę koncertową "Take Cover Tour", która rozpocznie się już wkrótce. Jednym z przystanków tournee będzie Polska - 15 czerwca 2026 r. Foo Fighters dotrą na warszawski stadion PGE Narodowy.

Foo Fighters poinformowali o wypadku gitarzysty. Co dalej z trasą koncertową?

Styczniowe spotkania Foo Fighters z fanami stanęły pod znakiem zapytania, gdy okazało się, że Pat Smear, grający w formacji na gitarze, uległ "dziwnemu wypadkowi ogrodniczemu". Zespół poinformował o tym w charakterystyczny dla siebie, żartobliwy sposób - publikując w mediach społecznościowych imitację zdjęcia ze strony tytułowej tabloida. Nie zdradził, co dokładnie dolega muzykowi, lecz z grafiki wynika, że będzie musiał wyleczyć uraz nogi.

Choć humor nie opuścił członków grupy, niespodziewane zdarzenie Pata Smeara będzie miało dla nich przykre konsekwencje. Gitarzysta nie wyruszy z zespołem w trasę koncertową i pierwsze występy w ramach "Take Cover Tour" odbędą się w zmienionym składzie. W czasie jego rekonwalescencji na scenie pojawi się Jason Falkner - znany ze współpracy z Beckiem i St. Vincent.

Pierwszy występ odbędzie się już 10 stycznia w Meksyku. Wiadomo, że Smeara zabraknie również podczas niektórych występów w USA. Zespół nie wyjawił, kiedy lekarze przewidują, że gitarzysta ponownie będzie mógł stanąć na scenie.

