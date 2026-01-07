Foo Fighters z niepokojącym ogłoszeniem. Gitarzysta zespołu uległ "dziwnemu wypadkowi ogrodniczemu"
Zespół Foo Fighters przekazał fanom przykre wieści. Gitarzysta zespołu, Pat Smear, tuż przed rozpoczęciem trasy koncertowej "Take Cover Tour", uległ "dziwnemu wypadkowi ogrodniczemu". Wiadomo, kto zastąpi go na scenie podczas nadchodzących koncertów.
Zespół Foo FIghters w ostatnich latach stronił od koncertowania. W 2024 r. znalazł się bowiem pod ostrzałem słuchaczy, a to wszystko przez problemy w życiu prywatnym lidera Davida Grohla. Muzyk, uważany za jedną z najsympatyczniejszych osób w branży, przyznał się publicznie do pozamałżeńskiego romansu, w wyniku którego doczekał się córki.
Po niespodziewanych wieściach w mediach i internecie rozpętała się burza, która miała wpływ również na pozostałych członków Foo Fighters. Zespół zdecydował się odwołać wszystkie koncerty zaplanowane do końca 2024 r.
Foo Fighters długo odpoczywali od koncertów. W 2026 r. czeka ich światowa trasa koncertowa
Kolejny rok wcale nie był łaskawszy dla kultowej grupy. Następna afera wokół Foo Fighters rozpętała się, gdy na jaw wyszło, w jaki sposób muzycy pożegnali się z dotychczasowym perkusistą - Joshem Freese'em. Rzekomo podziękowali mu za dalszą współpracę przez telefon. Ostatecznie okazało się, że Freese wrócił do grania w Nine Inch Nails, a skład Foo Fighters uzupełnił dotychczasowy bębniarz ekipy Trenta Reznora, Ilan Rubin.
Po zmianach w składzie i zażegnanym kryzysie medialnym grupa zaczęła powoli wracać na scenę. Wreszcie - ku uciesze fanów - ogłoszono trasę koncertową "Take Cover Tour", która rozpocznie się już wkrótce. Jednym z przystanków tournee będzie Polska - 15 czerwca 2026 r. Foo Fighters dotrą na warszawski stadion PGE Narodowy.
Foo Fighters poinformowali o wypadku gitarzysty. Co dalej z trasą koncertową?
Styczniowe spotkania Foo Fighters z fanami stanęły pod znakiem zapytania, gdy okazało się, że Pat Smear, grający w formacji na gitarze, uległ "dziwnemu wypadkowi ogrodniczemu". Zespół poinformował o tym w charakterystyczny dla siebie, żartobliwy sposób - publikując w mediach społecznościowych imitację zdjęcia ze strony tytułowej tabloida. Nie zdradził, co dokładnie dolega muzykowi, lecz z grafiki wynika, że będzie musiał wyleczyć uraz nogi.
Choć humor nie opuścił członków grupy, niespodziewane zdarzenie Pata Smeara będzie miało dla nich przykre konsekwencje. Gitarzysta nie wyruszy z zespołem w trasę koncertową i pierwsze występy w ramach "Take Cover Tour" odbędą się w zmienionym składzie. W czasie jego rekonwalescencji na scenie pojawi się Jason Falkner - znany ze współpracy z Beckiem i St. Vincent.
Pierwszy występ odbędzie się już 10 stycznia w Meksyku. Wiadomo, że Smeara zabraknie również podczas niektórych występów w USA. Zespół nie wyjawił, kiedy lekarze przewidują, że gitarzysta ponownie będzie mógł stanąć na scenie.