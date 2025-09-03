Fani zauważyli pierwsze tropy. Czy to zapowiedź powrotu Radiohead?
Siedem lat czekania może wreszcie dobiec końca. Fani Radiohead mają powody do ekscytacji - pojawiły się pierwsze przesłanki sugerujące, że zespół przygotowuje się do powrotu na koncertowe estrady. W sieci krążą zdjęcia tajemniczych plakatów zapowiadających występy w największych europejskich miastach.
Radiohead po raz ostatni zagrali 1 sierpnia 2018 roku w Filadelfii, zamykając trasę "A Moon Shaped Pool Tour". Potem członkowie grupy skupili się na solowych projektach - Thom Yorke i Jonny Greenwood rozwijali The Smile, a Colin Greenwood angażował się w inne współprace.
W marcu 2025 roku zespół zarejestrował nową spółkę o nazwie RHEUK25 LLP. To praktyka, którą muzycy stosowali już wcześniej przed ważnymi wydarzeniami - premierą albumu czy rozpoczęciem trasy.
Plakaty rozbudziły emocje
Najwięcej szumu wywołały plakaty, które pojawiły się w Londynie, Kopenhadze i Madrycie. Wynika z nich, że Radiohead planują m.in. cztery występy w londyńskiej O2 Arena - 21, 22, 24 i 25 listopada 2025 roku.
Choć przedstawiciele zespołu na razie milczą, brytyjskie media - w tym NME - starają się uzyskać oficjalne potwierdzenie.
Yorke sceptyczny, Greenwoodowie optymistyczni
Jeszcze w 2024 roku Thom Yorke twierdził, że "nie obchodzi go", czy fani oczekują powrotu Radiohead. Z kolei Jonny Greenwood podkreślał, że wspólne granie "było naturalne i zabawne". Colin Greenwood mówił natomiast o próbach zespołu, a dodatkowym tropem stała się aukcja charytatywna w Los Angeles, gdzie wystawiono cztery bilety na "dowolny koncert Radiohead".
Nowe wydawnictwa i wystawa w muzeum
Choć zespół nie koncertuje, nie brakuje nowości wydawniczych. Radiohead zapowiedzieli album "Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009" z nagraniami koncertowymi z Londynu, Amsterdamu, Buenos Aires i Dublina. Krążek cyfrowo jest już dostępny, a na winylu pojawi się 31 października 2025 roku.
Równolegle w Ashmolean Museum w Oksfordzie można oglądać wystawę "This Is What You Get", która gromadzi ponad 180 grafik, szkiców i projektów związanych z twórczością grupy. Ekspozycja potrwa do 11 stycznia 2026 roku.
Powrót Radiohead coraz bardziej realny
Na razie mamy tylko poszlaki - od rejestracji spółki, przez wypowiedzi muzyków, po pojawiające się plakaty. Jednak wszystko wskazuje na to, że rok 2025 może przynieść długo wyczekiwany powrót Radiohead na scenę.