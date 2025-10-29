Faith No More nie wrócą już na scenę. "Nikt nie ma na to ochoty"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Faith No More mają za sobą dość intensywną historię. Zespół rozpadał się i wracał na scenę kilkukrotnie. Sytuacji tej nie pomagały poboczne projekty muzyków, a w szczególności te wokalisty Mike'a Pattona. Wszystko wskazuje na to, że legenda lat 90. nie powróci już na scenę.

Faith No More (od lewej: Roddy Bottum, Mike Patton, Jon Hudson, Billy Gould and Mike Bordin)
Faith No More (od lewej: Roddy Bottum, Mike Patton, Jon Hudson, Billy Gould and Mike Bordin)Mick HutsonGetty Images

W latach 90. Faith No More uznawani byli za wielkie gwiazdy muzyki rockowej. Płyty "Angel Dust" (1992) i "King for a Day... Fool for a Lifetime" (1995) cieszyły się w momencie wydania ogromnym powodzeniem, a dziś mają status klasyków. Głośno o nich było również za sprawą rozdmuchiwanego przez media konfliktu z Red Hot Chilli Peppers. Niemniej jednak, grupa będąc u samego szczytu popularności, zakończyła swoją działalność. Po latach muzycy wrócili jeszcze na scenę. W 2015 roku wydali album "Sol Invictus", z którym wyruszyli w trasę, odwiedzając również Polskę. Z czasem występów było jednak coraz mniej i wszystko wskazuje na to, że sytuacja się nie zmieni.

Faith No More nie wrócą już na scenę?

Klawiszowiec Faith No More, Roddy Bottum udzielił niedawno wywiadu dla "Alternative Nation", gdzie zapytany został o ewentualną możliwość powrotu zespołu. Muzyk swoją odpowiedzią nie pozostawił żadnych złudzeń.

"Nie sądzę. Nie. Chyba w tym momencie nikt nie ma na to ochoty. Mieliśmy zagrać parę koncertów, ale zostały one odwołane. Z różnych powodów. Nie sądzę, byśmy zmienili swój kurs. Szczerze mówiąc, nie widzę, by tak się stało. Jasne, powrót oznaczałby duży zastrzyk gotówki, ale chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy artystycznie i cieszymy się z decyzji, które podjęliśmy. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy wrócili i zagrali jeszcze parę koncertów" - tłumaczył.

Ostatni raz na scenie Faith No More pojawili się w 2016 roku. Formacja powrócić miała jeszcze w 2021 roku, ale występy zostały odwołane. Powodem okazały się być problemy psychiczne Mike'a Pattona, który zrezygnował w tamtym czasie również z koncertów z jego drugim zespołem, Mr. Bungle.

