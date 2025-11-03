Amerykanie z The Fray w mediach społecznościowych opublikowali krótkie wideo, pokazujące w skrócie ich dzień w Warszawie. Koncertem w stolicy zespół rozpoczął świętowanie 20-lecia płyty "How to Save a Life".

"Nasz nowy przyjaciel Dawid nauczył nas mówienia po polsku 'Kochamy was'. (...) Dziękujemy Polsko" - przekazali muzycy.

The Fray i Dawid Podsiadło razem. Niespodzianka w Warszawie

Wspomniany "nowy przyjaciel" to Dawid Podsiadło, który z zaskoczenia pojawił się w Klubie Progresja, by razem z zespołem zaśpiewać przebój "Look After You".

Była to o tyle spora niespodzianka, że po zakończeniu swojego Festiwalu ZORZA wokalista ogłosił, że wróci na scenę dopiero w czerwcu 2026 r. Bilety na obejmującą pięć koncertów stadionową trasę "Obrotowy Tour" wyprzedały się błyskawicznie.

Album "How to Save a Life" pokrył się czterokrotną platyną, przyniósł też The Fray cztery nominacje do Grammy. Już pierwszy singel "Over My Head (Cable Car)", uplasował się na ósmej pozycji notowania Billboard Hot 100, a tytułowa kompozycja dotarła do jego trzeciego miejsca, zagościła w nim na 58 tygodni (!) oraz podbiła listy przebojów na całym świecie.

W 2024 roku, po dekadzie braku aktywności od strony wydawniczej, zespół powrócił z EP-ką "The Fray Is Back". W obecnym składzie występują wokalista Joe King (do 2022 r., czyli odejścia głównego wokalisty Isaaca Slade'a pełnił funkcję gitarzysty), gitarzysta Dave Welsh i perkusista Ben Wysocki.

Na koncertach wspierają ich Kai Welch (instrumenty klawiszowe) i Dane Poppin (bas).

