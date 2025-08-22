Przypomnijmy, że wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później, dzięki wygranej na Eurowizji 2021 zostali obwołani zbawcami rocka.

Na trasę zaprosili ich giganci z The Rolling Stones, a droga na największe areny i festiwale stanęła otworem. Włosi w 2022 r. byli jedną z gwiazd Open'er Festivalu w Gdyni, później grali u nas jeszcze halowe koncerty.

Co z powrotem Maneskin? Doniesienia włoskich mediów są jednoznaczne

Dziennik "La Repubblica" wprost pisze o "oczekiwanym i prawdopodobnie coraz bliższym" powrocie grupy na scenę. Za reaktywacją mają stać również powody finansowe.

Gazeta zastrzegła, że nie jest jasne, w jakim składzie zespół miałby wrócić i czy nagra nową płytę, ale nie wyklucza się, że mogłoby to nastąpić pod koniec tego roku, by przygotować trasę koncertową na rok 2026.

Podkreślono, że od chwili zawieszenia działalności pogorszyła się sytuacja finansowa spółki założonej przez Maneskin.

W 2023 roku, gdy Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio i Thomas Raggi odnosili wielkie sukcesy występując na wszystkich kontynentach, ich firma zanotowała rekordowe przychody w wysokości ponad 18 mln euro. Rok później, gdy muzycy rozpoczęli solowe projekty, drastycznie pogorszyła się płynność finansowa spółki, zarządzanej przez Alessandro De Angelisa, ojca basistki zespołu Victorii De Angelis.

Damiano David rozwija swoją solową karierę poza Maneskin Natasha Moustache Getty Images

Damiano David rozwija solową karierę

Zwrócono także uwagę na to, że wbrew wszelkim prognozom zyski z solowej kariery Victorii okazały się wyższe niż wokalisty Damiano Davida, podbijającego rynek muzyczny w USA, dokąd się przeniósł. Stało się tak mimo że jego przebój "Born with a broken heart" oraz kolejne piosenki cieszą się na świecie dużą popularnością, a on sam jest rozchwytywany przez najpopularniejsze programy telewizyjne i radiowe oraz organizatorów koncertów.

Obecnie, jak twierdzi także włoska stacja informacyjna Sky TG24, powrót Maneskin jest coraz pewniejszy i to po okresie, w którym młodzi muzycy, pracując indywidualnie, bardzo artystycznie rozwinęli się.

Liczne informacje na temat możliwego powrotu zespołu pojawiły się tuż przed ogólnoświatową trasą koncertową, w którą wyrusza Damiano David. Zacznie się ona 11 września w Warszawie (hala COS Torwar), a zakończy w połowie grudnia w USA.

