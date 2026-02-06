"Jest 22 grudnia 2025 roku. Właśnie siadam do pisania notki na okładkę tej biografii Chrisa Rei, gdy media podają informację o jego śmierci. Cóż za okrutna ironia losu.

Nie będzie już nowych piosenek, nie będzie koncertów ani wywiadów. Ale pozostaną nagrania - a dzięki tej opowieści o życiu i twórczości artysty znajdą się ich nowi słuchacze. Z pewnością dadzą się oczarować Chrisowi, jak daliśmy się oczarować ja i autor książki" - napisał dziennikarz muzyczny Wojciech Mann.

Chris Rea - biografia niespokojnej duszy

Wkrótce premierę będzie miała książka "Chris Rea. Biografia niespokojnej duszy", zapowiadana jako "pierwsza na świecie pełna biografia Chrisa". Autorem jest Szymon Babuchowski, dziennikarz, autor wierszy i tekstów piosenek, tłumacz i wykonawca utworów tego brytyjskiego muzyka, które także śpiewa i nagrywa w ramach swojego projektu "Ludzie Chrisa". Po teksty autorstwa Babuchowskiego sięgali m.in. Stanisław Soyka, Natalia Niemen i Marcin Styczeń.

"Chłopak z robotniczego miasta, pracujący w rodzinnym biznesie lodziarskim i przymierzający się do tego, by zostać dziennikarzem, w wieku 22 lat odmienia swoje życie dzięki usłyszanej w radio muzyce. Mimo spektakularnych sukcesów na samym początku kariery i nominacji do nagrody Grammy jego droga artystyczna była wyboista. Tę historię zmagań o twórczą niezależność w świecie wytwórni fonograficznych i show-biznesu, ale także o tym, jak ciężka choroba w jednej chwili może przewartościować wszystko, opowiada nam znakomity dziennikarz i znawca twórczości artysty" - zapowiada wydawca.

"Ta wielowątkowa biografia to pierwsze w świecie tak obszerne i kompleksowe spojrzenie na życie i twórczość muzyka. Gdy autor domykał ostatnie rozdziały książki, wszyscy niespodziewanie dowiedzieliśmy się o odejściu fenomenalnego artysty" - czytamy w opisie.

Chris Rea na okładce książkowej biografii

Kim był Chris Rea?

Przypomnijmy, że Chris Rea - znany z takich przebojów, jak m.in. "On The Beach", "Julia", "The Road To Hell", "Josephine" i świąteczny hit "Driving Home for Christmas" - zmarł 22 grudnia 2025 r. w wieku 74 lat. Szczegóły ceremonii pogrzebowej nie zostały podane do wiadomości, muzyka pożegnali najbliżsi podczas prywatnej uroczystości.

Brytyjski wokalista i gitarzysta od lat miał problemy ze zdrowiem. W 2001 roku lekarze wykryli u muzyka raka trzustki. Wówczas została przeprowadzona operacja. Usunięto Chrisowi trzustkę wraz z dwunastnicą i woreczkiem żółciowym. Z kolei w 2016 r. artysta przeszedł udar.

W 2017 r. - podczas europejskiej trasy promującej płytę "Road Songs for Lovers" - stracił przytomność i upadł na koncercie w brytyjskim Oxford. Muzyka przewieziono do szpitala, a ostatnie dwa występy zostały odwołane.

Po raz ostatni w telewizji wystąpił w 2020 r. w świątecznym wydaniu programu "Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing".

Studyjny dorobek zamykała wydana w limitowanym nakładzie "One Fine Day" (2019). Materiał pochodził z 1980 r., ale nie był wcześniej publikowany w całości. Niektóre utwory w innych wersjach pojawiały się na innych płytach lub na stronach B singli.

Chris Rea był żonaty z Joan Lesley, z którą był w związku od czasów nastoletnich. Para doczekała się dwóch córek. Poza muzyką pasjonował się wyścigami samochodowymi, szczególnie zabytkowych pojazdów. Nagrał utwór "Saudade" w hołdzie dla Ayrtona Senny, tragicznie zmarłego mistrza kierownicy z Formuły 1. To nagranie zostało wykorzystane w dokumentalnym filmie BBC o Sennie.

Na swoim koncie miał ponad 20 albumów studyjnych, które rozeszły się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy. Największym komercyjnym sukcesem muzyka były płyty "The Road to Hell" (1989) i "Auberge" (1991) - obie dotarły do szczytu brytyjskiego zestawienia.

