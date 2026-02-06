Chris Rea: Biografia niespokojnej duszy. "Cóż za okrutna ironia losu"
Wkrótce ma pojawić się pierwsza na świecie pełna biografia Chrisa Rea. Za książkę "Chris Rea. Biografia niespokojnej duszy" odpowiada Szymon Babuchowski, dziennikarz, autor tekstów piosenek, tłumacz i wykonawca utworów tego brytyjskiego muzyka. Przypomnijmy, że autor przeboju "Driving Home for Christmas" zmarł 22 grudnia 2025 r. w wieku 74 lat.
"Jest 22 grudnia 2025 roku. Właśnie siadam do pisania notki na okładkę tej biografii Chrisa Rei, gdy media podają informację o jego śmierci. Cóż za okrutna ironia losu.
Nie będzie już nowych piosenek, nie będzie koncertów ani wywiadów. Ale pozostaną nagrania - a dzięki tej opowieści o życiu i twórczości artysty znajdą się ich nowi słuchacze. Z pewnością dadzą się oczarować Chrisowi, jak daliśmy się oczarować ja i autor książki" - napisał dziennikarz muzyczny Wojciech Mann.
Chris Rea - biografia niespokojnej duszy
Wkrótce premierę będzie miała książka "Chris Rea. Biografia niespokojnej duszy", zapowiadana jako "pierwsza na świecie pełna biografia Chrisa". Autorem jest Szymon Babuchowski, dziennikarz, autor wierszy i tekstów piosenek, tłumacz i wykonawca utworów tego brytyjskiego muzyka, które także śpiewa i nagrywa w ramach swojego projektu "Ludzie Chrisa". Po teksty autorstwa Babuchowskiego sięgali m.in. Stanisław Soyka, Natalia Niemen i Marcin Styczeń.
"Chłopak z robotniczego miasta, pracujący w rodzinnym biznesie lodziarskim i przymierzający się do tego, by zostać dziennikarzem, w wieku 22 lat odmienia swoje życie dzięki usłyszanej w radio muzyce. Mimo spektakularnych sukcesów na samym początku kariery i nominacji do nagrody Grammy jego droga artystyczna była wyboista. Tę historię zmagań o twórczą niezależność w świecie wytwórni fonograficznych i show-biznesu, ale także o tym, jak ciężka choroba w jednej chwili może przewartościować wszystko, opowiada nam znakomity dziennikarz i znawca twórczości artysty" - zapowiada wydawca.
"Ta wielowątkowa biografia to pierwsze w świecie tak obszerne i kompleksowe spojrzenie na życie i twórczość muzyka. Gdy autor domykał ostatnie rozdziały książki, wszyscy niespodziewanie dowiedzieliśmy się o odejściu fenomenalnego artysty" - czytamy w opisie.
Kim był Chris Rea?
Przypomnijmy, że Chris Rea - znany z takich przebojów, jak m.in. "On The Beach", "Julia", "The Road To Hell", "Josephine" i świąteczny hit "Driving Home for Christmas" - zmarł 22 grudnia 2025 r. w wieku 74 lat. Szczegóły ceremonii pogrzebowej nie zostały podane do wiadomości, muzyka pożegnali najbliżsi podczas prywatnej uroczystości.
Brytyjski wokalista i gitarzysta od lat miał problemy ze zdrowiem. W 2001 roku lekarze wykryli u muzyka raka trzustki. Wówczas została przeprowadzona operacja. Usunięto Chrisowi trzustkę wraz z dwunastnicą i woreczkiem żółciowym. Z kolei w 2016 r. artysta przeszedł udar.
W 2017 r. - podczas europejskiej trasy promującej płytę "Road Songs for Lovers" - stracił przytomność i upadł na koncercie w brytyjskim Oxford. Muzyka przewieziono do szpitala, a ostatnie dwa występy zostały odwołane.
Po raz ostatni w telewizji wystąpił w 2020 r. w świątecznym wydaniu programu "Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing".
Studyjny dorobek zamykała wydana w limitowanym nakładzie "One Fine Day" (2019). Materiał pochodził z 1980 r., ale nie był wcześniej publikowany w całości. Niektóre utwory w innych wersjach pojawiały się na innych płytach lub na stronach B singli.
Chris Rea był żonaty z Joan Lesley, z którą był w związku od czasów nastoletnich. Para doczekała się dwóch córek. Poza muzyką pasjonował się wyścigami samochodowymi, szczególnie zabytkowych pojazdów. Nagrał utwór "Saudade" w hołdzie dla Ayrtona Senny, tragicznie zmarłego mistrza kierownicy z Formuły 1. To nagranie zostało wykorzystane w dokumentalnym filmie BBC o Sennie.
Na swoim koncie miał ponad 20 albumów studyjnych, które rozeszły się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy. Największym komercyjnym sukcesem muzyka były płyty "The Road to Hell" (1989) i "Auberge" (1991) - obie dotarły do szczytu brytyjskiego zestawienia.