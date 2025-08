Billy Joel krytykuje legendarny album The Beatles. "Zbiór piosenek na pół gwizdka"

"Biały Album" to dwupłytowe dzieło z 1968 roku, zawierające ponad 30 utworów, w których The Beatles eksperymentowali z różnymi stylami - od klasycznego rocka i bluesa po psychodelię, country, awangardę i elementy muzyki wschodniej. Prace nad płytą trwały miesiącami i przebiegały w napiętej atmosferze. To wtedy narastały konflikty między członkami zespołu - zwłaszcza pomiędzy Lennonem a McCartneyem.

Mimo krytyki ze strony Joela, "The Beatles" pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych albumów XX wieku. To z niego pochodzą takie utwory jak "While My Guitar Gently Weeps", "Glass Onion" czy "Dear Prudence". Magazyn Rolling Stone umieścił płytę na 29. miejscu listy 500 najlepszych albumów wszech czasów. Dla wielu fanów to właśnie ta surowość, różnorodność i artystyczne rozdroże czynią album wyjątkowym.