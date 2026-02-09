Kazik Staszewski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich dekad. Niezależnie od tego, czy występuje solo, z zespołem Kult, czy pod szyldem Kazik na Żywo, jego twórczość zawsze jest autentyczna, zaangażowana i szczera. To artysta, który nie boi się mówić tego, co myśli, nawet jeśli jego słowa są niewygodne - zarówno dla społeczeństwa, polityków czy słuchaczy.

Kazik już w latach 80. tworzył teksty, które były lustrem polskiej rzeczywistości. Posługiwał się ironią, absurdem i groteską, by omijać cenzurę i mówić o sprawach najważniejszych - o polityce, społeczeństwie, religii, wolności, przemijaniu. Jego styl to mieszanka punkowej złości, hiphopowego rytmu słowa i rockowej ekspresji. Twórczość artysty trudno pomylić z kimkolwiek innym.

Kazik stworzył album odzwierciedlający ówczesne nastroje Polaków

W 1997 roku Kazik wydał swój czwarty solowy album, zatytułowany "12 groszy", który dziś uznawany jest za jedno z jego najważniejszych i najbardziej oddziałujących dzieł. Tytułowy utwór stał się nie tylko przebojem, ale też symbolem gniewu i frustracji społecznej końca lat 90. - czasów transformacji, biedy, cynizmu władzy i rozczarowania demokracją.

Utwór "12 groszy" otwiera album i jest jego wizytówką - brutalnie szczery, pełen złości i czarnego humoru. Kompozycja oparta jest na surowym rytmie, mechanicznym brzmieniu i transowej frazie wokalnej. Od pierwszych dźwięków wprowadza klimat napięcia i agresji. Staszewski współpracował przy niej m.in. ze Sławomirem Pietrzakiem. W piosence pojawiają się sample z "One Nation Under The Groove" zespołu Funkadelic.

O czym śpiewał Kazik w piosence "12 groszy", która stała się wielkim przebojem końcówki lat 90.?

Kawałek, który stał się hitem końcówki lat 90., zaczyna się od wymownych słów: "12 groszy, tylko nie płacz proszę, 12 groszy w zębach tu przynoszę". Później padają kolejne, coraz bardziej dosadne wersy - krótkie, celne, oskarżycielskie. Autor wciela się tu w postać rozczarowanego obywatela, który czuje się oszukany, zdradzony i poniżony przez system. Motyw tytułowych resztek pieniędzy, staje się symbolem jałmużny, która nie wystarcza na nic, ale ma wystarczyć na wszystko.

W utworze nie ma miejsca na poetyckie ozdobniki. Kazik stawia na konkretne obrazy i emocje, mówiąc jednocześnie o ludziach, którzy zostali zostawieni samym sobie, o tych, którzy "nie pasują" do nowej Polski. Padają wersy o braku pracy, o pogardzie, o głodzie - a wszystko to balansuje na granicy satyry. Refren, który brzmi jak kpina, jest jednocześnie komentarzem do całego mechanizmu marginalizacji wykluczonych.

To manifest gniewu klasy niższej, która patrzy na obietnice, reformy i "sukcesy" z telewizji, ale nie znajduje ich w swoim życiu. Kazik nie mówi o konkretnym przypadku - jego bohaterem jest każdy, kto poczuł, że jego życie nie pasuje do sukcesu transformacji. I właśnie dlatego ta piosenka tak mocno rezonowała z odbiorcami w drugiej połowie lat 90.

Od strony muzycznej "12 groszy" to utwór osadzony w klimacie industrialnego rocka, z elementami elektroniki i hip-hopowym zacięciem. Surowe bity, mechaniczny puls i agresywna gitara tworzą przytłaczające, niepokojące brzmienie, chwilami niemal opresyjne. Melodia wciąga słuchacza i nie daje uciec, a niekomfortowe odczucia doskonale komponują się z odważnym tekstem.

Kazik recytuje wersy w rytmie przypominającym rap, ale nie jest to hip-hop w klasycznym wydaniu. To bardziej przemowa, monolog wyrzucany z siebie bez cenzury, owiany punkrockową energią.

"12 groszy" to piosenka-manifest, która niesie za sobą aktualne przesłanie

Po premierze płyty "12 groszy", z której tytułowy utwór stał się hitem na skalę całej Polski, Kazik po raz kolejny udowodnił, że potrafi łączyć sławę z odwagą artystyczną. Piosenkę niemal natychmiast okrzyknięto jednym z najważniejszych manifestów społecznych lat 90. Dziś jest to świadectwo minionych lat - końca dekady transformacji, która nie dla wszystkich okazała się sukcesem.

Mimo że od premiery kawałka minęło blisko 30 lat, utwór nie traci swojej mocy. Co więcej - wielu słuchaczy wraca do niego, odnajdując w tekście nowe przesłanie. W czasach rosnących podziałów społecznych, napięć ekonomicznych i politycznych, słowa Kazika "naprawdę, przestań krzyczeć, dam ci 12 groszy" brzmią, jakby zostały napisane z myślą o dzisiejszej rzeczywistości.

