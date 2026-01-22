Nihil "Polska raga poranna": Spodziewaj się niespodziewanego [RECENZJA]

Rafał Samborski

Lider black metalowej - czy też nekrofolkowej - Furii wypuścił swój debiutancki solowy album. A ponieważ to muzyk, którego umysł mógłby stanowić obiekt badań naukowych, to mógł nagrać w zasadzie absolutnie wszystko. Tym samym otrzymaliśmy awangardowe dzieło funkcjonujące na granicy muzyki i słuchowiska o teatralnym rodowodzie.

Muzyk z długimi włosami grający na gitarze elektrycznej, ustawiony przed mikrofonem, w tle perkusista. Scena oświetlona światłem studyjnym, czarno-białe ujęcie podkreśla atmosferę koncertu rockowego.
Michał "Nihil" KuźniakKarol MakuratEast News

Świat, który znajduje się w głowie Michała "Nihila" Kuźniaka - lidera black metalowego zespołu Furia - niezmiennie od kilkunastu dobrych lat stanowi dla mnie obiekt fascynacji. To człowiek, który w konwencji black metalowej potrafi tworzyć utwór nawiązujący do pospolitego ruszenia, odwoływać się do słowiańskich bóstw i polskich wierzeń ludowych, czerpać inspiracje do melodii i rytmu z polskiej muzyki ludowej, a wszystko ubrać w enigmatyczny, pełen niedopowiedzeń labirynt godny rozszyfrowania przez doświadczonego lingwistę. Nie mówiąc o tym, co tworzy poza tą konwencją. Bo należy tu przecież wspomnieć o "W śnialni" - ze wszech miar intrygującej próbie kontynuacji narracji III aktu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Zobacz również:

Madison Beer - "locket"
Recenzje

Madison Beer "locket": choć na chwilę przedłoży wspomnienie nad smutek [RECENZJA]

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

Jeżeli umieścić gdzieś debiutancką solową pozycję Nihila, to właśnie obok ostatniego ze wspomnianych projektów. Nawet jeżeli tam narrację przejmowali aktorzy Starego Teatru w Krakowie, a "Polska raga poranna" wybrzmiewa bezpośrednio z ust gospodarza. Podejście jest jednak podobne: mamy do czynienia ze strzępkami słów, które nigdy nie rozwijają przed słuchaczem pełni swojego znaczenia. Wszelkie dopowiedzenia w kwestii tego, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji umieszcza nas autor i oczywiście o co tu właściwie chodzi, musi wybrzmieć dopiero w głowie słuchacza. A trzeba wiedzieć, że chociaż Nihil to niewątpliwie poeta o profetycznym emploi, to w swoich bywa w słowach bardzo oszczędny.

I dopiero kiedy to piszę, dociera do mnie, że nic dziwnego, iż głównym elementem promocyjnym płyty jest cytat z "Ostatniego rozdania" Wiesława Myśliwskiego. A ponieważ każdy element tego cytatu jest kluczowy do zrozumienia albumu, to wklejam go w całości: "Każdy jest przecież czymś w rodzaju zbioru obijających się o siebie ułomków, wypalonych niczym meteory, których nic z sobą nie łączy, pogasłych nadziei, marzeń, pragnień, zaprzepaszczonych uczuć, kłamstw podszywających się pod prawdy i prawd podszywających się pod kłamstwa, a wszystko to niezdolne choćby krążyć wokół wspólnej osi".

To naprawdę słychać. W tych dark ambientowych pasażach, które zamieniają się nagle w subtelne plumknięcia na podłączonej do wzmacniacza gitarze basowej, w momentach, kiedy mamy do czynienia ze szkicem muzycznym, który jednak nigdy nie zostaje przez Nihila dookreślony. Doskonałym przykładem jest chwila, gdy gospodarz recytuje "Niebo usiane na niebie gwiazdami/A podłoga okruchami otchłani". Wiemy doskonale, że to mogłoby stać się pełnoprawnym utworem, ale nagle słuchacza przenika chaos, pojawiają się zakłócenia, przebija się melodia, która szybko znika - tu nic nie jest stałe, bo wszystko na świecie jest ulotne, a więzi międzyludzkie są kruche, więc czemu coś innego miałoby być stałe? I "Polska raga poranna" Nihila potrafi te uczucia wychwycić wręcz doskonale. Zawieszony nad całością niepokój dopełniany atonalnymi dźwiękami tylko dopełnia klimatu.

Nie wiem tak naprawdę czy w pełni rozumiem, o co chodzi twórcy, ale wydaje mi się, że to zdanie wypowiadałem już przy kilku pozycjach, w które zaangażowany był Nihil. Wiem za to, że nieustannie fascynuje mnie to, jak bardzo muzyk nie baczy na wszystko wokół i po prostu robi swoje. Na tyle, że album został wrzucony wyłącznie na serwis Vimeo, skąd z opisu można go ściągnąć również w formacie FLAC. Jeżeli macie masę cierpliwości, oczekujecie od muzyki, że będzie doświadczeniem i pozwalacie sobie na to, by to doświadczenie wymagało czegoś również od was, a nie tylko od twórcy, to polecam z czystym sumieniem. Innym natomiast kategorycznie odradzam. A ja? Ja na pewno będę wracał i dalej głowił się nad wszystkimi znaczeniami, które ukrył w swoim dziele Nihil.

Nihil, "Polska Raga Poranna", wyd. Studio Czyścieć

8/10

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było!TVP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze