Nie dalej, jak miesiąc temu, recenzując ostatnią płytę Micka Harveya ( przeczytaj tutaj! ), pozwoliłem sobie stwierdzić, że ów, grający w Bad Seeds w latach 1983-2009 muzyk, jest obecnie w formie lepszej, niż Nick Cave, który gdzieś w okolicach "Nocturamy" i dalszych wpadł w taką matnię narcyzmu i egzaltacji, że obcowanie z jakąkolwiek płytą formacji nagraną po "No More Shall We Part" stanowiło dla mnie bardziej wysiłek niż przyjemność, a fakt że w miejscu, gdzie szalał apokaliptyczny kaznodzieja, zasiadł telewizyjny pastor uparcie zmuszający publikę do wysłuchiwania jego idiosynkrazji, przyprawiał mnie o skręt kiszek.