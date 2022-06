Irena Santor swoją karierę zaczęła w 1951 roku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze". Później przez sześć dekad występowała na scenie jako solistka. Ma na swoim koncie niekończącą się liczbę niezapomnianych przebojów, wśród nich m.in. "Już nie ma dzikich plaż", "Wiem, że to miłość", "Powrócisz tu" czy "Walc Embarras". Nagrała kilkadziesiąt płyt, jest laureatką wielu nagród na festiwalach w Sopocie i w Opolu.

Pierwsza dama polskiej piosenki pojawi się na scenie podczas 5. edycji Wodecki Twist Festiwal, który jest efektem inspiracji twórczością Zbigniewa Wodeckiego i jej interdyscyplinarnością.



Reklama

5. edycja przyniesie dwóm przyjaciółkom muzyka, a zarazem ważnym dla niego artystkom, specjalne wyróżnienia. Alicja Majewska i Irena Santor zostały laureatkami "Nagrody W". Wyróżnienia zostaną wręczone 11 czerwca podczas galowego koncertu w ICE Kraków Congress Centre, który oglądać będzie można na żywo w telewizji Polsat. Co oznacza litera "W"? "W jak wybitność. W jak wszechstronność. W jak wytrwałość" - opisują nagrodę organizatorzy.

"Umiał być z widzem za pan brat, tak jakby się ze wszystkimi spotykał u siebie na kawie. To wielka sztuka umieć zawładnąć publicznością. On to umiał i robił taktownie (...) On miał, nawet jak na muzyka, specjalną wrażliwość na dźwięk" - mówiła o muzyku Santor.

Cały wywiad możecie zobaczyć tutaj:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal 2022: Gościem wydarzenia Irena Santor Interia.tv

Wodecki Twist Festiwal 2022 - program

Inauguracja wydarzenia odbyła się w piątek, 10 czerwca, o godzinie 12. "W jubileuszowym roku, dokładnie tak, jak w ubiegłych latach, ważna jest dla nas różnorodność muzyczna i pokoleniowa. Przygotowujemy szereg koncertów i lokujemy je na najpiękniejszych scenach Krakowa. Nie mam wątpliwości, że będzie można usłyszeć niepowtarzalne i charakterystyczne chyba tylko dla nas połączenie niebanalnych głosów, stylów i czasów" - mówi dyrektor artystyczna festiwalu Kasia Wodecka-Stubbs.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Wodecka-Stubbs zaprasza na Festiwal Wodecki Twist 2022 INTERIA.PL

Wieczorem 11 czerwca w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się "Gala Przyjaciół". Udział w tym wydarzeniu wezmą między innymi: Alicja Majewska, Ania Rusowicz, Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Andrzej Lampert, Joanna Kulig, Maciej Musiałowski, Natalia Szroeder i Maciej Maleńczuk oraz Sound'n'Grace i orkiestra pod batutą Tomka Szymusia. Gospodarzami wieczoru będą Magdalena Miśka-Jackowska i Krzysztof Ibisz.

"Gala będzie wielka, ale ma też pozostać... prosta. Czyli możliwa do zanucenia i podchwycenia przez publiczność, nie tylko tę zgromadzoną w ICE Kraków, ale też przed ekranami telewizorów. Repertuar obejmie polskie piosenki z lat 70. i 80. To jeden z najbardziej fascynujących okresów naszej rozrywki!" - podkreśla Kasia Wodecka-Stubbs.



Koncert będzie transmitowany od 20:00 na antenie telewizji Polsat oraz na stronie Interii.



"Tamten chłopak ze skrzypcami": Zbigniew Wodecki skończyłby 70 lat 1 / 12 Zbigniew Wodecki przez wiele lat kojarzony był w pierwszej kolejności z piosenką z bajki "Pszczółka Maja". Był jednak kimś znacznie więcej, niż wokalistą, którego często mogliśmy zobaczyć z trąbką w ręku. Źródło: AKPA udostępnij

Na finał, 12 czerwca (niedziela), zaplanowano Wyspę Muzyki na plenerowej scenie nad Wisłą. Pod hasłem ELECTRO siły połączą m.in. Kayah, Baasch, Novika, Agim, Kev Fox i Rysy.

Wodecki Twist Festiwal - Koncert "Chwytaj dzień" (8 czerwca 2019) 1 / 23 Zobacz zdjęcia z drugiego koncertu "Chwytaj dzień" w ramach Wodecki Twist Festiwal 2019 Matt Dusk Źródło: AKPA udostępnij