"Jeszcze nie jest za późno. Ciągle możemy pomóc naszej planecie. Pamiętajmy, że ziemia to nasz wspólny dom" - mówi wokalista w zapowiedzi koncertu "Zalewski i przyjaciele". Krzysztof Zalewski nigdy nie ukrywał, że sprawy ekologii są mu niezwykle bliskie, dlatego zdecydował się na wzięcie udziału w wyjątkowym Earth Festival w Uniejowie. Koncert na który zaprosił przyjaciół, a jednocześnie gwiazdy polskiej sceny jak Andrzej Smolik czy Katarzyna Nosowska, będzie jedynym takim wydarzeniem i zaproszeni są na niego wszyscy - także widzowie przed telewizorem. Emisja rozpocznie się w piątek 19 sierpnia o godzinie 20 w Telewizji Polsat.



Reklama

W Uniejowie trwają ostatnie przygotowania, a w trakcie prób muzyk wyznał Interii, jak czuje się na chwilę przed premierowym koncertem. - Dla mnie to niewątpliwie ważne wydarzenie, bo mogę zagrać półtorej godzinny koncert w telewizji, "Zalewski i przyjaciele", prawdziwa gratka. Gramy trochę swoich numerów, a trochę coverów związanych z tematami ekologicznymi, Ziemi, a trochę ze względu na gości, jakich zaprosiliśmy. A ci są znakomici - Andrzej Smolik, który gra z nami prawie cały koncert, a zaprosiliśmy go początkowo na trzy numery. Są też Paulina Przybysz, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Brodka, Grubson i Igo - powiedział wokalista w rozmowie z Mateuszem Kamińskim.

Wideo Krzysztof Zalewski - Ptaki (MTV Unplugged)

Krzysztof Zalewski: mając dzieci myślisz, jakim powietrzem będzie oddychał twój syn

Skąd u muzyka zainteresowanie ochroną planety? Jak mówi, ekologia stała się bliższa jego sercu, gdy przyszedł na świat jego syn. - Posiadanie potomka, perspektywa patrzenia na rzeczywistość i stan naszej planety, nieco się wydłuża. Gdy jesteś sam, to możesz sobie powiedzieć w chwili wygłupu, że "po nas choćby potop". Mając dzieci myślisz o tym, jakim powietrzem będzie oddychał twój syn za 30, 40, 50 lat. Czy będzie mógł wykąpać się nad jeziorem, czy będzie mógł oglądać śnieg, czy zobaczy pszczołę na żywo, czy może tylko w specjalnym zoo albo będzie podziwiał jakieś elektroniczne roboty, które będą zastępowały pracę pszczół. To wszystko sprawia, że bardziej chociażby interesuję się odnawialnymi źródłami energii, bo to jest taki pierwszy punkt ucieczki od pułapki podnoszenia się temperatury ziemi - właśnie zmniejszenie produkcji CO2 i ucieczka w stronę wiatraków, fotowoltaiki czy zielonego wodoru. Opcji jest już kilka, mądre głowy pracują nad tym, a my musimy krzewić świadomość, że to jest potrzebne - opowiada Zalewski.

Artysta sądzi, że każdy mieszkaniec naszej planet powinien pochylić się nad jej losem - bez względu na wszelkie podziały. - Mimo tego że dzielą nas różnice w poglądach politycznych, zapatrywania na rzeczywistość, wierzenia, stosunek do miłości, to wszyscy oddychamy tym samym powietrzem i musimy sobie zdać sprawę, że trzeba zadbać o to, jakie ono jest - mówi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski przed Uniejów Earth Festival 2022: musimy krzewić świadomość, że to jest potrzebne INTERIA.PL

Koncert będzie pełen niespodzianek, a znany z ekspresji swoich myśli na scenie Zalewski zapewnia, że jeszcze nie wie, co powie uczestnikom koncertu. - Na razie skupiam się na tym, żebyśmy ogarnęli wszystko muzycznie. A co do tego, o czym będę opowiadał między numerami, to jeszcze się trzy razy zastanowię. Moje poglądy polityczne są wszystkim dobrze znane, więc nie muszę nimi tutaj epatować, bo nie po to się tutaj spotykamy, a wszyscy wiedzą co się dzieje z Odrą, więc trudno tego tutaj nie zasugerować grając koncert poświęcony ekologii. Tym bardziej że podzieliliśmy koncert na cztery żywioły, więc będziemy mówić też o wodzie - stwierdził Zalef.

Krzysztof Zalewski i "Zalewski i przyjaciele" na Earth Festival Uniejów 2022

Krzysztof Zalewski nigdy nie ukrywał swego zainteresowania ekologią i pozyskiwaniem energii w korzystny dla planety sposób. Podczas piątkowego koncertu "Zalewski i Przyjaciele" u boku artysty wystąpią czołowi artyści alternatywnej sceny muzycznej - wśród nich m.in. Nosowska, Brodka, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Igo, Grubson i Smolik.

Koncert zbudowany będzie wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia. Wykonają nie tylko największe przeboje Zalewskiego, ale również covery takie jak: "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, czy "Earth song" Michaela Jacksona. Usłyszymy także ich największe przeboje m.in. Grubsona "Na szczycie", czy "Grandę" Brodki.