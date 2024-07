Po zakończeniu sezonów "The Voice of Poland", "The Voice Senior" oraz "The Voice Kids" w mediach ruszyła karuzela nazwisk dotycząca nowych trenerów i prowadzących show. W medialnych doniesieniach pojawiali się: Dawid Kwiatkowski, Maria Sadowska, Kayah, Kuba Badach, Doda, Michał Szpak, Natalia Szroeder oraz Andrzej Piaseczny.



Wśród kandydatów i kandydatek, którzy mieliby pojawić się w którymś z programów z serii "The Voice" przewija się również nazwisko Natalii Nykiel. Wokalistka była już wymieniana w kontekście "The Voice Kids", co jednak sama dementowała.



"Nie brałam udziału w zdjęciach próbnych do programu, o którym rozpisują się media. Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych sprawdzeniem niepotwierdzonych informacji zachęcam zawsze do kontaktu z moim menedżmentem" - skomentowała krótko.

Natalia Nykiel o propozycjach ze strony TVP. "Pojawiają się regularnie". Zdradza kulisy wyboru trenerów

W rozmowie z Interią Nykiel zdecydowała się odnieść do spekulacji na temat jej potencjalnego udziału w talent showach TVP. Przy okazji wypowiedziała się na temat tego, co decyduje o wyborze trenerów.



- Zarówno jeśli chodzi o "The Voice Kids", jak i dorosłego "Voice'a", te propozycje regularnie się pojawiają, ale jest sporo czynników determinujących to, czy mogę wziąć udział w takim programie.

Chodzi m.in. o ogólny "wygląd" programu i to, co się w nim dzieje. Czasem nie ma się na to bezpośredniego wpływu. Zakulisowo zazwyczaj sporo się dzieje. Wybory trenerów są burzliwe i finalnie jest całe mnóstwo czynników decydujących o tym, czy dany artysta może się w tym programie pojawić lub czy może przyjąć tę propozycję - stwierdziła.



Natalia Nykiel kilkakrotnie odrzuciła propozycje produkcji "The Voice". Dlaczego?

Dodajmy, że wokalistka i była uczestniczka "TVOP" wielokrotnie była kuszona fotelem trenerskim. Dlaczego go odrzucała?



"Na moją decyzję złożyło się kilka powodów, ale głównym jest na pewno to, że nie jestem chyba na tym etapie, żeby móc kogoś oceniać i mówić mu, jak ma robić inaczej. Sama przecież cały czas chodzę na lekcje śpiewu, cały czas się uczę, sama widzę swoje błędy, więc myślę, że jeszcze trochę mi brakuje. Z jednej strony to była trudna decyzja, z drugiej - to było dla mnie oczywiste, żeby na tym etapie zrezygnować z tej propozycji. Nie mówię, że nigdy nie zasiądę na tym fotelu, bo tego nie wiem. Na ten moment myślę, że to jest dla mnie trochę za wcześnie, zwłaszcza że sama z takiego programu wyszłam" - komentowała dla Newserii Lifestyle w 2018 roku, tłumacząc się też napiętym grafikiem.



"Bardzo lubię 'The Voice Kids', żaden program nie daje takich emocji! Przy poprzednich edycjach zupełnie nie czułam się na siłach, żeby pracować z dziećmi i zawsze od razu dziękowałam za propozycję. Kilka miesięcy temu, kiedy ta propozycja padła po raz kolejny, po raz pierwszy przeszło mi przez myśl, że może mogłabym coś tym dzieciakom przekazać, zwłaszcza że wiem, jak ważną rolę w ich życiu (i ich rodziców) odgrywa piosenka ‘Pół kroku stąd’. Jak się ostatnio dowiedziałam, jest najchętniej słuchaną w streamingach piosenką z filmów Disneya w Polsce. Niestety ta propozycja zbiegła się z innymi zobowiązaniami zawodowymi, więc w nadchodzącym sezonie mogę wpaść ewentualnie tylko gościnnie" - tak natomiast tłumaczyła odrzucenie propozycji dołączenia do "The Voice Kids" w 2023 roku.