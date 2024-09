O konflikcie w "The Voice of Poland" aż huczy. Wiemy, jak jest naprawdę

Jak już informowaliśmy, 7 września w TVP2 rusza 15. edycja "The Voice of Poland". Program przeszedł spore zmiany - uczestników oceniać będą Lanberry, Tomson i Baron z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach. Prowadzącymi zostali Paulina Chylewska i Maciej Musiał.

W ostatnim czasie głośno było szczególnie o konflikcie pomiędzy wracającym po latach do "The Voice of Poland" Michałem Szpakiem (ma za sobą cztery edycje w czerwonym fotelu) i debiutującym w roli trenera Kubą Badachem. W plotkarskich mediach mogliśmy przeczytać, że panowie wręcz działają sobie na nerwy.

Michał Szpak i Kuba Badach w "The Voice of Poland": Będziemy sobie docinać

"Mam wrażenie, że muszę wytłumaczyć ci to, co Kuba powiedział (...) Wiesz, on nie porozumiewa się tym samym językiem", "jak bym ci miał doradzić, to nie bierz Kuby" - to tylko kilka z wielu wypowiedzi Michała Szpaka, którymi próbował zdenerwować swojego kolegę.



"Wiesz co, zaczynam się zastanawiać, czy lepiej by było, gdybym nie dowidział" - odpowiadał Kuba Badach, a z nagrania TVP możemy zobaczyć, że słownych przepychanek pomiędzy trenerami nie zabraknie.

Zdjęcie Michał Szpak i Kuba Badach nie szczędzą sobie złośliwości w "The Voice of Poland" / Waldemar Kompała / TVP

Nowy trener podkreśla, że ze Szpakiem ma "super przelot". "Będzie wesoło i oczywiście będziemy sobie docinać, ale będzie fajnie" - zapowiadał na Konferencji Ramówkowej TVP.

