Na antenę TVP2 powrócił "The Voice of Poland" . Uczestników 14. edycji oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

W sobotnim odcinku odbędą się ostatnie Przesłuchania w ciemno - pojawią się uczestnicy z Warszawy i z Lubelszczyzny. Jednym z nich będzie m.in. Daniel Borzewski, zwycięzca konkursu Mister Polski 2019. Na naszych stronach możecie przedpremierowo zobaczyć fragment jego występu.

"Program jest dla mnie naturalną drogą do spełnienia moich kolejnych marzeń. Mam nadzieję, że udział w 'The Voice of Poland' pomoże mi rozwinąć skrzydła w świecie muzyki oraz da szansę zaistnieć na małych i dużych scenach" - mówi 27-letni przystojniak, który sięgnął po przebój "Work Song" Hoziera.

"Wszystko się zgadza" - komentuje Baron w opublikowanym nagraniu.



Wcześniej aspirujący wokalista był tancerzem. Występował na największych polskich scenach i w wielu programach telewizyjnych, m.in. "Jaka to melodia?", "Dance Dance Dance" czy Sylwester Marzeń z Dwójką. Kilka lat temu Daniel był także jednym z tancerzy towarzyszącym uczestnikom na scenie "The Voice of Poland". Prawie trzy lata temu Daniel Borzewski postanowił jednak odejść z grupy tanecznej, w której występował, i poświęcił się muzycznej karierze.

"Kiedy byłem dzieckiem moją jedyną pasją był śpiew, a bycie piosenkarzem największym marzeniem. Z czasem pojawił się też taniec. Przeprowadzając się do Warszawy, dostałem od życia możliwość kształcenia się w tym kierunku i spełniania się jako profesjonalny tancerz. Dzięki temu byłem blisko muzyki, ale nie spełniałem się w 100 procentach. Teraz chce połączyć taniec ze śpiewem i spełniać się w 200% tworząc show wokalno-taneczny" - opowiada Daniel Borzewski.



W swoim muzycznym dorobku ma trzy single, a jeden z nich, utwór "Wake Up", zgłosił do preselekcji Konkursu Piosenki Eurowizji 2023. Nagranie nie znalazło jednak uznania w komisji i piosenka nie została zakwalifikowana do grona finalistów polskich eliminacji.