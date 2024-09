Trwają przesłuchania w ciemno do kolejnej już, 15. edycji "The Voice of Poland". Uczestników oceniają obecnie Lanberry, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron.

17-latka zachwyciła w "The Voice of Poland"

Wiktoria Kuczyńska na scenie "The Voice of Poland" wykonała zaaranżowany w oryginalny sposób utwór "Dancing Queen" Abby. Swoim występem przekonała Lanberry i Kubę Badacha. Na prośbę trenerów 17-latka zaśpiewała jeszcze swój utwór, akompaniując sobie na pianinie.

Jej wrażliwość zachwyciła trenerów, a szczególnie Michała Szpaka. "Wiesz co? Ja teraz właśnie piszę SMS-a do Taylor Swift, żeby wzięła cię na support następnym razem, jak będzie w Polsce" - stwierdził, a uczestniczka przyznała, że to byłoby spełnienie marzeń. "Wiem, wiem, Dlatego piszę, może odpisze (...) Napisała okej. (...) Czekaj, wyślę jej zdjęcie jeszcze twoje" - dodał trener.

"SMS-a żadnego do Taylor Swift nie wyślę teraz. Nie wziąłem ze sobą telefonu, bo nie przyszedłem tutaj, żeby się bawić telefonem" - odgryzł się Kuba Badach. "Ja po prostu wyślę do niej maila, żeby pakowała manatki" - stwierdził.

Kiedy nadszedł czas wyboru drużyny, do rywalizacji między Lanberry a Badachem włączył się Szpak. "Może mógłbym ci podpowiedzieć, ale nie wiem, czy chcę powiedzieć to, co myślę. (...) Ja bym chciał, żebyś poszła do Lanberry, bo z nim mogłabyś tylko 'Abba Ojcze'" - skomentował, nawiązując do zaśpiewanej przez uczestniczkę piosenki. Ostatecznie Wiktoria wybrała Lanberry.

"The Voice of Poland": Kim jest Wiktoria Kuczyńska?

"Od czwartej klasy podstawówki uczęszcza na indywidualne lekcje wokalu w Publicznej Szkole Muzycznej w Żorach, gdzie uczy się grać na gitarze i pianinie. Gdy siada do pianina, wszystko inne przestaje istnieć. Trzy lata temu napisała swój pierwszy singiel, który schowała do szuflady.

Wiktoria jest aktywna w mediach społecznościowych, ma wielu obserwatorów. Rok temu fani na TikToku namówili ją, by wydała swój singiel. Pierwsza piosenka z amatorskim teledyskiem zdobyła 1,6 mln odsłon na YouTubie" - można przeczytać na stronie TVP.

17-latka ma też niecodzienny styl. Na co dzień lubi chodzić w... piżamach. "Ubiór daje jej swobodę i dzięki temu czuje się sobą. Pragnie pokazać swoim odbiorcom, że nie trzeba wyglądać idealnie, aby móc zabłysnąć na scenie. Jej największym marzeniem jest wydanie albumu oraz trasa koncertowa 'w piżamie'. Chciałaby, aby każdy mógł poczuć luźny, wieczorny klimat" - czytamy dalej w prezentacji w "The Voice of Poland".